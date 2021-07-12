استطلاع: الليكود القوة الأولى و6 مقاعد للمشتركة و14% فقط يرون بينيت مناسبا لمنصبه

أظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية الـ12، مساء الإثنين، أن الائتلاف الحكوميّ، كان سيفوز بأغلبيّة 63 مقعدا، بعد شهر من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، في حال أُجربت انتخابات اليوم، في حين ستحصل المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، على 51 مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحّدة (الإسلامية الجنوبية).

وأجرت الاستطلاع شركة "عينة بحث واستشارة برئاسة مانو غيفاع" على 502 شخصًا يشكّلون عينة تمثيلية لجميع السكان في إسرائيل، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق.

ووفق الاستطلاع، لا يزال حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، الحزب الأكبر تمثيليًّا بـ30 مقعدًا.

وازدادت قوة حزب "ييش عتيد"، ليبقى ثاني أكبر حزب في الكنيست، بـ19 مقعدًا.

وحصل حزب "شاس" الحريديّ على 9 مقاعد، في حين حصل حزب "كاحول لافان"، وحزب العمل، و"يمينا"، على ثمانية مقاعد لكلّ منها.

وأوضح الاستطلاع أن كلّا من: كتلة "يهدوت هتوراه"، و"يسرائيل بيتينو"، تحصلان على 7 مقاعد.

ويحصل كل من حزب "الصهيونية الدينية"، و"تيكفا حداشا" على 5 مقاعد، فيما يحصل حزب "ميرتس" على 4 مقاعد.

وفي ما يتعلق بالملاءَمة لمنصب رئيس الحكومة، تقدم زعيم المعارضة، نتنياهو بنسبة 40%، وأتى خلفه بفارق كبير، وزير الخارجية، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد بنسبة 24%، فيما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت على نسبة 14% فقط، من المستطلعة آراؤهم.

ومن بين المستطلعين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "ناخبون يمينيون"، حصل نتنياهو على 62% من الأصوات، وبينيت 15% ولبيد 7% فقط.

في المقابل، في ما يتعلّق بالمستطلعين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "ناخبون يساريون"، فقد حصل لبيد على 49%، وبينيت على 13%، ونتنياهو على 10%.

وفي ما يتعلق بمدى رضا الجمهور عن أداء الحكومة الجديدة أم لا، أجاب 45% من المستطلعة آراؤهم، بأنهم راضون بشكل عام عن الحكومة الجديدة، وذكر 12% منهم، أنهم راضون تماما.

في حين أفادت النسبة ذاتها (45%)، بأنهم غير راضين عن أداء الحكومة بشكل عام، و25% من بينهم، قالوا إنهم غير راضين تمامًا.

ومن بين ناخبي اليمين، قال 32% أنهم راضون عن أداء الحكومة، مقابل 61% قالوا إنهم غير راضين.

وفي ما يتعلق بناخبي "يسار- وسط (بحسب الاستطلاع)"، فقد أفاد 67%، بأنهم راضون عن أداء الحكومة، في حين ذكر 23% أنهم غير راضين.

الحكومة بميزان كورونا

وفي ما يتعلق بكيفية تقييم الجمهور لأداء الحكومة الجديدة في التعامل مع جائحة كورونا، أجاب 49% بـ"جيد إجمالا"، 9% من بينهم، اعتبروا أن أداء الحكومة "جيد جدًا"، مقابل 38% أجابوا بـ"سيّئ إجمالا"، من بينهم 19% أجابوا بـ"سيئ جدا".

أما ناخبو اليمين، فقد ذكر 37% من بينهم، أن أداء الحكومة في أزمة كورونا، جيد، مقابل 50%، وصفوها بأنها سيئة أمام الوباء. وبين ناخبي "يسار- وسط"، ذكر 68% أن أداء الحكومة، جيد، مقارنة بـ24%، ممن وصفوا أداءها بأنه سيئ.