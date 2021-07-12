  2. إسرائيليات
  3. أخبار

المصادقة على اللجان الدائمة في الكنيست

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 16:52

المصادقة على اللجان الدائمة في الكنيست
جلسة سابقة للجنة المنظمة (المكتب الإعلامي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، اليوم الإثنين، على اللجان الـ11 الدائمة للكنيست.

جاء ذلك بعد "مناقشة مطوّلة" بشأن القرار الذي حظي بأغلبية 17 نائبا، مقابل 13 صوتا ضدّه.

وسيرأس لجنة الكنيست، العضو عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، فيما سيترأس اللجنة المالية، عضو حزب "يسرائيل بيتينو"، أليكس كوشنير، فيما سيتولّى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو حزب "ييش عتيد"، رام بن باراك.

كما سيرأس اللجنة الاقتصادية، عضو حزب "كاحول لافان"، ميخائيل بيتون، وسيكون عضو القائمة العربية الموحّدة (الإسلامية الجنوبيّة)، سعيد الخرومي، رئيسا للجنة الداخلية.

أما المعارضة فسترأس لجان الرقابة على الدولة والعلوم والتكنولوجيا، ووضع المرأة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اللجنة المنظمة في الكنيست

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد حكومة التناوب
العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد حكومة التناوب

2021-07-12

الصحة الإسرائيلية: جرعة ثالثة ضد كورونا والإصابات بالمستشفيات بارتفاع
الصحة الإسرائيلية: جرعة ثالثة ضد كورونا والإصابات بالمستشفيات بارتفاع

2021-07-12

أش: انتشار كورونا حاليا يعني أن الوضع ليس تحت السيطرة
أش: انتشار كورونا حاليا يعني أن الوضع ليس تحت السيطرة

2021-07-12

الأكثر قراءة

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

تعليمات لمكاتب الداخلية بعدم معالجة طلبات لم الشمل

2021-07-11
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات "فايزر"

2021-07-11
تعيين يوسي كوهين منسقا لـ

تعيين يوسي كوهين منسقا لـ"سوفت بنك": لماذا السعودية مرتبطة بذلك؟

2021-07-11
مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

مسؤول أمني إسرائيلي: أزمة لبنان تقرّب الحرب مع حزب الله

2021-07-11
نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

2021-07-11