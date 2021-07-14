لليوم الثاني بالبلاد.. معدل قياسي بتسجيل 754 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت إصابات كورونا معدل قياسي لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تشخيص 754 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، شخصت 170 إصابة جديدة لترتفع الإصابات النشطة إلى 5172 غالبيتها بالطفرة الهندية، وهي الإصابات التي سجلت في غضون الشهر الأخير، علما أنه لليوم الثاني يسجل معدل قياسي بالإصابات.

ويرقد 86 مصابا في المستشفيات، بينهم 53 بحالة خطيرة و13 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وعليه، لأول مرة منذ أيار/مايو الماضي، يتم تسجيل أكثر من 50 إصابة خطيرة.

إلى ذلك، تستمر فحوصات كورونا الموجبة بالارتفاع بشكل ملحوظ، حيث بلغت 1.45% من نتائج الفحوصات التي أجريت، أمس الثلاثاء، علما أن النتائج التي أجريت أول من أمس، أظهرت أن 1.26% كانت موجبة.

ورغم تفشي كورونا، قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، تقصير مدة المكوث في الحجر الصحي إلى 7 أيام، بناء على توصية وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المصغرة لشؤون كورونا (كابينيت كورونا).

وناقش "كابينيت كورونا" موضوع "الشارة الخضراء"، إذ أوصت وزارة الصحة بأن تكون مخففة، بحيث يتم إجراء فحوصات كورونا للذين لم يتلقوا التطعيم تمهيدا لدخولهم إلى مناسبات بمشاركة أكثر من 100 شخص، مثل الأعراس والمناسبات الثقافية والمباريات الرياضية.

وعارض الوزراء توصية الوزارة فيما يتعلق بـ"الشارة الخضراء"، وبسبب العوائق القانونية، تقرر أنه "سيتم الشروع بتنفيذ إجراءات تحضيرية للتوصل إلى تسوية الأحداث التي تنظم في الأماكن المغلقة ". علما بأن مبادرة وزارة الصحة تنص على بدء فرض تعليمات "الشارة الخضراء"، في غضون 10-14 يوما.