الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و765 إصابة جديدة بكورونا

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بتسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 56,075 فحصا لكورونا، ونسبة فحوصات موجبة 1.3%. وهذا اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه أكثر من 750 إصابة بكورونا.

ووفقا للمعطيات، فإن هناك 5372 مريضا مؤكدا بكورونا. ويرقد في المستشفيات 54 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، 16 مريضا بينهم يخضعون لأجهزة تنفس اصطناعي. وتوفي ثلاثة مرضى بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، لتبلغ حصيلة الوفيات 6443 منذ بداية الجائحة.

وعدد مرضى كورونا بحالة خطيرة حاليا هو الأعلى منذ شهرين، فيما أشار تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن عددهم لا يشكل ارتفاعا كبيرا. كما أن عدد الإصابات المؤكدة منخفض أكثر قياسا بالأسابيع الماضية. ففي نهاية الشهر الماضي ضاعف عدد المؤكدين نفسه أسبوعيا وعلى مدار أسابيع متتالية، وكان ارتفاع عددهم في الأسبوع الحالي أكثر اعتدالا من الأسبوع الماضي، بحيث كان ضعف ونصف الضعف.

وعلى خلفية الارتفاع بانتشار الفيروس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية،نفتالي بينيت، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، أمس، "إننا في ذروة وباء عالمي لطفرة دلتا، وقريبا سيكون العالم كله أحمر".

ودعا بينيت الجمهور إلى عدم حجز رحلات جوية جديدة والالتزام بالتعليمات التي تطالب بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة. وأضاف في انتقاد مبطن للحكومة السابقة أنه "خرجت رحلات جوية إلى دول حمراء مثل الهند، ونحن أغلقنا ذلك". وقال هوروفيتس إن الشربطة ستطبق قريبا القانون على الذين يخرقون الحجر الصحي.

وصادق كابينيت كورونا، أول من أمس، على تقصير مدة الحجر الصحي للذين خالطوا مرضى كورونا وأظهروا نتيجة سلبية في فحص كورونا، إلى سبعة أيام. وقال بينيت إن الذين يخرقون الحجر الصحي سيتعرضون لغرامة مالية بمبلغ 5 آلاف شيكل.