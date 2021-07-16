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استطلاع: تمثيل أحزاب الحكومة الإسرائيلية سيرتفع بمقعد بانتخابات جديدة

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 11:58

استطلاع: تمثيل أحزاب الحكومة الإسرائيلية سيرتفع بمقعد بانتخابات جديدة
اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهر استطلاع للرأي نُشر اليوم، الجمعة، أنه في حال إجراء انتخابات للكنيست الآن، لحصلت الأحزاب التي تشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية على مقعد واحد في الكنيست أكثر من الانتخابات السابقة، أي 62 مقعدا بدلا من 61، علما أن عضو الكنيست من حزب "يمينا"، عاميحاي شيكل، لا يؤيد الحكومة وصوت ضد منحها الثقة.

وحسب الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه لو جرت الانتخابات الآن، لارتفعت قوة حزب "ييش عتيد" من 17 مقعدا إلى 21 مقعدا، كما سترتفع قوة "يمينا" من 7 إلى 9 مقاعد، وسيتراجع حزب "كاحول لافان" من 8 إلى 7 مقاعد، وسيحافظ حزب العمل على قوته بواقع 7 مقاعد، وكذلك حزب ميرتس الممثل بـ6 مقاعد، وسترتفع قوة القائمة الموحدة من 4 مقاعد إلى 6.

وأشارت الصحيفة إلى أن "يمينا" فقد نصف ناخبيه في الانتخابات السابقة لدى انضمامه إلى الحكومة، التي يتولى رئيس هذا الحزب، نفتالي بينيت، رئاستها. وأضافت أن زيادة قوة "يمينا" جاءت في أعقاب حصوله على أصوات حصل عليها حزب "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، في الانتخابات الماضية والممثل الآن بست مقاعد، ولم يتجاوز نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي.

وفيما يتعلق بأحزاب المعارضة، أظهر الاستطلاع تراجع حزب الليكود بمقعد واحد وحص2وله على 29 مقعدا، ويبقى الحزب الأكبر. وحافظ حزب شاس على قوته بحصوله على 9 مقاعد، وكذلك كتلة "يهدوت هتوراة" التي حصلت على 78 مقاعد، وازداد تمثيل الصهيونية الدينية من 6 مقاعد إلى 7، وحافظت القائمة المشتركة على مقاعدها الستة.

واعتبر 46% من المستطلعين أن زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ملائم لتولي منصب رئيس الحكومة، يليه رئيس "ييش عتيد"، يائير لبيد، الذي أيده 28% من المستطلعين، ثم بينيت الذي حصل علفى 14%، ورئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، بحصوله على 8%، ثم ساعر الذي حصل على تأييد 4% فقط.

وقال 56% من المستطلعين إنهم غير راضين من ضم حزب عربي، أي القائمة الموحدة، إلى الحكومة، وأضاف 27% إنه يصعب عليهم اتخاذ قرار بهذا الخصوص، فيما عبر 17% عن رضاهم من ذلك.

وحسب الاستلاع، فإن 53% من ناخبي القائمة الموحدة قالوا إنه غير راضين جدا من انضمامها للحكومة، بينما قال 47% إنهم راضون من ذلك.

ووصف 7% الحكومة الجديدة بأنها يمين، و25% وصفوها بأنها وسطية، وقال 33% إنها حكومة يسار، فيما قال 33% إنها حكومة وحدة توازن بين اليمين والوسط واليسار.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#انتخابات للكنيست
#استطلاع
#حكومة بينيت - لبيد

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