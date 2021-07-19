رغم تفشي كورونا بالبلاد: الأجواء ستبقى مفتوحة وتقييدات مرتقبة

على الرغم من تفشي كورونا في البلاد وتسجيل نحو 7 آلاف إصابة نشطة بالأسابيع الأخيرة، بيد أنه الحكومة الإسرائيلية ستبقي على المعابر والمطار والأجواء مفتوحة، علما أنها تدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية وفرض المزيد من التقييدات للحد من انتشار الطفرة الهندية.

وعلى الرغم من موجة كورونا الرابعة حول العالم، إلا أن عشرات آلاف من المواطنين اختاروا السفر إلى خارج البلاد لقضاء العطلة الصيفية، حيث سافر عبر مطار بن غوريون، أمس الأحد، 17 ألف شخص، فيما يسافر ومنذ يوم الخميس الماضين يوميا، المئات إلى طابا وشرم الشيخ.

وشهدت نهاية الأسبوع اكتظاظا في قاعات السفر بالمطار، حيث سافر 40 ألف شخص عبر 50 رحلة إلى أهداف في أوروبا وتركيا، غالبيتهم العظمى من المواطنين العرب البلاد الذي سافروا إلى إسطنبول لقضاء عطلة عيد الأضحى.

ويأتي الإقبال على السفر، على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية والإعلان عن الكثير من الوجهات كمناطق حمراء، وكذلك الإعلان عن إمكانية فرض الحجر الصحي لأسبوع على جميع من يسافر، وأيضا إلزام كل مواطن بإجراء فحوصات كورونا قبل السفر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة وخلال المتعلقة بتفشي كورونا ناقشت إمكانية إغلاق مطار بن غوريون، بيد أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، أبدى تحفظه على مثل هذا الإجراء بالوقت الراهن، وذلك لمنع الإرباك والبلبلة لدى عشرات آلاف المواطنين الذين يقضون الإجازة والعطلة الصيفية خارج البلاد.

ويأتي ذلك، على الرغم من تحذيرات مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، الذي دعا إلى تقليص رحلات السفر إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن هناك موجة رابعة من الفيروس الذي ينتشر في الكثير من الدول حول العالم.

وفي ظل انتشار الفيروس في البلاد، تعقد الجنة الوزارية لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، هذا الأسبوع، جلسة تشاورية بشأن سبل الحد من تفشي كورونا، وكيفية التعامل مع جميع المسافرين لخارج البلاد وإمكانية فرض الحجر الصحي عليهم لمدة أسبوع، وفرض المزيد من الإجراءات والتقييدات للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب توجيهات وزارة الصحة الإسرائيلية، يتم بحث إمكانية إعادة اعتماد الشارة الخضراء في المناسبات التي تتم في القاعات والأماكن المغلقة بوجود أكثر من 100 شخص، لتقتصر على فقط المطعمين، المتعافين من الفيروس ومن لديهم فحصا سلبيا.

وتبحث الوزارة إمكانية توسيع القرار ليشمل أيضا الأماكن المفتوحة، وكذلك توسيع قائمة الدول المصنفة حمراء ويحظر السفر إليها، وكذلك فرض الحجر الصحي لمدة 7 أيام على العائدين من الخارج.