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كورونا بالبلاد: 3 وفيات و831 إصابة وخطة لضمان انتظام العام الدراسي

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 11:30

كورونا بالبلاد: 3 وفيات و831 إصابة وخطة لضمان انتظام العام الدراسي
خطة لضمان انتظام العام الدراسي المقبل (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تواصل الإصابات الخطيرة في الارتفاع، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الإثنين.

ومع تفشي كورونا، تواصل وزارة الصحة الإسرائيلية إجراء الفحوصات، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 50 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 1.7% موجبة، علما أنها كانت في مطلع الأسبوع، 1.4%، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بإصابات كورونا.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا، شخصت 351 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 7 آلاف حالة، فيما يرقد في مستشفيات البلاد 125 مصابا بينهم 66 مصابا بحالة خطيرة و13 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وسجلت 3 وفيات، أمس الأحد، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 6450 حالة وفاة.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تجري الحكومة الإسرائيلية في جلستها الاعتيادية، اليوم الإثنين، مشاورات بشأن الإجراءات التي سيتم اعتمادها للحد من تفشي كورونا، حيث يستبعد بهذه المرحلة إمكانية إغلاق الأجواء ومطار بن غوريون، بحسب توجيهات رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، الذي أكد م التحضير لخطة لضمان لافتتاح العام الدراسي المقبل بانتظام.

وأضاف بينيت "الهدف الرئيسي هو افتتاح العام الدراسي المقبل كما هو مخطط له وبسلاسة". حيث وجه انتقادات للحكومة السابقة قائلا إن الوزراء "يستعدون مسبقا بخطة منظمة للفترة القادمة حتى العام الدراسي. وفي المستقبل القريب سنعلن بطريقة منظمة عن افتتاح العام الدراسي الجديد، دون الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يكون لدى الجميع الوقت للاستعداد".

وتطرف بينيت في جلسة الحكومة إلى تفشي كورونا وسبل الحد من الجائحة وآليات تنفيذ وتطبيق الإجراءات والتقييدات التي سيتم اعتمادها، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة ليس مجرد توصيات، بل هي قرارات ملزمة وسيتم تغريم كل من لا يلتزم بالقرارات.

وبموجب الإجراءات، سيتم منذ يوم الأربعاء المقبل، إلزام وضع الكمامة خلال التواجد في الأماكن والمغلقة، تطبيق إجراءات الحجر الصحي، كما أن المشاركة في الاحتفالات والمناسبات ستقتصر على المطعمين أو على المتعافين من الفيروس، وكذلك من بحوزتهم فحصا سلبيا.

من جانبه، طالب وزير الصحة، نيتسان هيوروفيتش اعتماد الشارة الخضراء للحد من التجمهر داخل الأماكن المغلقة، وأيضا فرض الحجر الصحي لأسبوع على المسافرين لخارج البلاد، وكذلك تطبيق التعليمات وتحرير المخالفات لم يخالف التعليمات ولا يلتزم بالإجراءات التي تلزم الحجر الصحي وكذلك وضع الكمامات في الأماكن العامة والمجمعات.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#الحجر الصحي
#الشارة الخضراء
#فحوصات موجبة

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