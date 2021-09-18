تداعيات الجرعة الثالثة: مليون شخص بالبلاد سيفقدون الشارة الخضراء

تواصل وزارة الصحة الإسرائيلية حملة التطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، وذلك على الرغم من قرار اللجنة الاستشارية لسلطة الأدوية الأميركية (FDA) بشأن عدم إلزام الجميع بالتطعيم بجرعة ثالثة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، فيما تشير الإحصاءات أن مليون شخص في البلاد قد يقفدون الشارة الخضراء في حالة الحصول على الجرعة الثالثة.

ويأتي ذلك، فيما تعززت المخاوف لدى وزارة الصحة الإسرائيلية من تأثير القرار على حملة التطعيم في البلاد، وعدم الإقبال على الجرعة الثالثة خاصة في صفوف الجيل الشاب وطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، علما أن حصيلة من تلقى الجرعة الثالثة بلغ 3 ملايين.

وفي حال العزوف عن التطعيم بالجرعة الثالثة، قد يفقد حوالي مليون شخص في البلاد في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، الشارة الخضراء التي بحوزتهم، والحديث عن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالجرعة الثالثة أو مضى أكثر من ستة أشهر على حصولهم على التطعيم الثاني، أو المتعافين الذين لم يحصلوا على جرعة تطعيم خلال نصف السنة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه، سيتم تحديث وحتلنة مواعيد انتهاء صلاحية الشارة الخضراء يوم الجمعة، الموافق الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بناء على تعريف المتطعم والمتعافي، كما سيتم الإعلان عمن يحق له الحصول على الشارة الخضراء ابتداء من بداية أكتوبر.

وبحسب تعليمات وزارة الصحة بشأن الشارة الخضراء، فإنها ستمنح وستجدد، للحاصل على 3 جرعات تطعيم، بحيث أن الشارة الخضراء سارية المفعول لمدة نصف سنة من موعد تلقي التطعيم الثالث.

* حاصل على وجبتين من التطعيم، الشارة الخضراء سارية المفعول لمدة نصف سنة من موعد تلقّي التطعيم الثاني.

* متعاف حاصل على جرعة تطعيم واحدة، الشارة الخضراء سارية المفعول لمدة نصف سنة من موعد تلقي التطعيم.

أما بخصوص التعليمات بشأن من هو المتطعم/المتعافي والذي يعتبر محميا من الإصابة بالفيروس:

* شخص تلقى جرعتي تطعيم ولم تمرّ 6 أشهر على موعد تلقي التطعيم الثاني

* شخص تلقى 3 جرعات من التطعيم، ومر أسبوع على موعد تلقي الجرعة الثالثة.