كورونا بالبلاد: استمرار التعليم بظل الجائحة والصحة تطالب بتقييدات

سجلت 602 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، فيما لوحظ تراجعا بالإصابات الخطيرة، وسط توصيات للطواقم الطبية المختصة بضرورة فرض تقييدات للحد من التجمهر، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وشخصت، أمس الأحد، 3208 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لوحظ انخفاضا بالحالات الخطيرة، حيث يرقد في أقسام كورونا 671 مصابا بحالة خطيرة منهم 222 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتأتي هذه المستجدات، في وقت تتجه الأنظار إلى المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، الذي سيعقد أولى جلساته، يوم الأحد المقبل، وذلك لأول مرة منذ قرابة شهر بسبب الأعياد اليهودية، حيث امتنع عن المشاورات وعقد أي جلسات على الرغم من معدل الإصابات المرتفع الذي سجل خلال شهر أيلول/ سبتمبر.

وامتنع وزير الصحة الإسرائيلية، نيتسان هوروفيتس و"كابينيت كورونا" من فرض قيود إضافية في هذه المرحلة، حيث رفض وزير الصحة الانتقادات التي وجهت للوزارة بالامتناع عن فرض تقييدات على الرغم من الارتفاع المتواصل بالإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بلغ إجمالي الإصابات النشطة قرابة 69 ألف حالة.

وفي ظل هذه الانتقادات، تشير التقديرات إلى أن وزارة الصحة ستطالب خلال جلسة "كابينيت كورونا" في الأسبوع المقبل، فرض تقييدات للحد من التجمهر، علما أن الغالبية العظمى من الوزراء يعارضون فرض تقييدات من هذا القبيل.

كما سيناقش "كابينيت كورونا" في جلسته عمل جهاز التربية والتعليم والمدارس في ظل جائحة كورونا، خاصة وأن حوالي 60% من إصابات كورونا سجلت في صفوف طلاب وطالبات المدارس من مختلف المراحل التعليمية.

وخلال الجلسة سيتم أيضا بحث مواضيع تتعلق باستمرار التعليم بظل الجائحة، ومنها "الصف الأخضر" والحجر الصحي للطلاب وإجراء فحوصات كورونا للطلاب داخل المؤسسات التعليمية والمدارس، وكذلك مقترح رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، بتزويد كل طالب بـ25 رزمة لفحوصات كورونا تكفيه لمدة 3 أشهر على أن يلزم الطالب بإجراء فحصين لتشخيص الإصابة بكورونا أسبوعيا.

إعفاء الطلاب حتى جيل 12 عاما من فحص "انتيجين"

وعشية العودة للمدارس في البلدات اليهودية، توصل المدير العام لوزارة الصحة بروفيسور نحمان أش، إلى اتفاق مع المدير العام لوزارة التربية والتعليم ينص على إعفاء الأولاد من سن 3 إلى 12 عاما، الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأشهر الستة الأخيرة من فحص “انتيجين”، كشرط للدخول الى المؤسسة التعليمية التي يتعلمون فيها.

ومن المقرر أن يعود الطلاب في المدارس اليهودية إلى مقاعد الدراسة يوم الخميس المقبل، وجزء منهم سيعودون يوم الأربعاء، (حوالي50,000) إلى النويديات، وهي تخضع لنظام إجراء فحص "انتيجين" وإظهار فحص سلبي.

وكما جاء في الاتفاق، الطلاب المتعافين غير ملزمين بهذا النظام.

على صلة، بعث مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، اليوم الإثنين، برسالة إلى مديري المستشفيات في البلاد أبلغهم من خلالها أنه لا يمكن المطالبة من المراجعين للمستشفى أو من المرافقين للمرضى بإبراز الشارة الخضراء، مشيرا إلى أن المستشفيات لديها الصلاحيات بإخضاع شخص لفحص كورونا بشكل مستعجل في حال راودت الطواقم شكوك بإمكانية إصابة الشخص بالفيروس.