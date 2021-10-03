الأدنى منذ تموز: نسبة فحوصات كورونا الموجبة 2.76%

شُخصت 1709 إصابات بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 62,483 فحصا لكورونا، وانخفضت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 2.76% وهذه أدنى نسبة منذ تموز/يوليو الماضي وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد.

ويرقد في المستشفيات 879 مريضا بكورونا، بينهم 588 مريضا في حالة خطيرة، و205 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 42,570. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7783 منذ بداية الجائحة.

ويلاحظ الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا خصوصا، وبلغ عدد الذين تلقوها 3,472,304 شخصا، وتلقى الجرعة الثانية 5,647,012، فيما تلقى الجرعة الأولى 6,127,957.

ودخلت عند منتصف الليلة الماضية إلى حيز التنفيذ الشارة الخضراء الجديدة، حيث أظهرت الإحصاءات أن 1.9 مليون مواطن فقدوا امتيازات الشارة الخضراء بسبب عدم تلقيهم الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم.

وبموجب الشارة الخضراء الجديدة، يسمح للشخص الذي تلقى الجرعة الثالثة ضد الفيروس الدخول إلى المطاعم، عروض ثقافية ورياضية، أماكن ترفيه، معاهد لياقة بدنية وقاعات الأفراح.

وبسبب تشويشات في المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة، فإن الشارة الخضراء القديمة ستبقى سارية المفعول لعدة أيام، الأمر الذي سيمكن من يحملها استعمالها والاستفادة من الامتيازات بشكل مؤقت.