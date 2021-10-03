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الصحة الإسرائيلية توصي بتخفيف قيود كورونا

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 19:25

الصحة الإسرائيلية توصي بتخفيف قيود كورونا
توضيحية من القدس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال المدوالات التي تعقدها حاليا اللجنة الوزارية لشؤون جائحة كورونا (كابينيت كورونا)، تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بدءا من الأسبوع المقبل، والانتقال للعمل بموجب تعليمات "الشارة الأرجوانية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد، أن المسؤولين في وزارة الصحة أوصوا خلال جلسة "كابينيت كورونا"، بالانتقال خلال أسبوع للعمل بموجب تعليمات "الشارة الأرجوانية (البنفسجية)" في المطاعم وأماكن الجذب السياحي المفتوحة، وحمامات السباحة ونوادي اللياقة البدنية، ما لم تكن هناك زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس.

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن الوزارات المعنية تنسق في ما يتعلق بفتح السماء أمام السياح الأجانب الذين يدخلون البلاد. إذ تعتزم وزارة السياحة الإسرائيلية إعداد مخطط يسمح باستقبال السياح الأجانب الذين تلقوا التطعيم باللقاح المضاد لكورونا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وشُخصت 1709 إصابات بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 62,483 فحصا لكورونا، وانخفضت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 2.76% وهذه أدنى نسبة منذ تموز/ يوليو الماضي، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، اليوم.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، شكر بينيت المسؤولين في جهاز الصحة الإسرائيلي على جهودهم، بعد أن كان قد وجه إليهم انتقادات في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

ودخلت عند منتصف الليلة الماضية إلى حيز التنفيذ الشارة الخضراء الجديدة، حيث أظهرت الإحصاءات أن 1.9 مليون مواطن فقدوا امتيازات الشارة الخضراء بسبب عدم تلقيهم الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم.

وبموجب الشارة الخضراء الجديدة، يسمح للشخص الذي تلقى الجرعة الثالثة ضد الفيروس الدخول إلى المطاعم، عروض ثقافية ورياضية، أماكن ترفيه، معاهد لياقة بدنية وقاعات الأفراح.

وبسبب تشويشات في المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة، فإن الشارة الخضراء القديمة ستبقى سارية المفعول لعدة أيام، الأمر الذي سيمكن من يحملها استعمالها والاستفادة من الامتيازات بشكل مؤقت.

بودكاست عرب 48

#الشارة الأرجوانية
#الشارة البنفسجية
#وزارة الصحة الإسرائيلية
#كابينيت كورونا

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