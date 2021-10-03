الصحة الإسرائيلية: 1.9 مليون مواطن يفقدون امتيازات الشارة الخضراء

دخلت عند منتصف الليل إلى حيز التنفيذ الشارة الخضراء الجديدة، حيث أظهرت الإحصاءات أن 1.9 مليون مواطن فقدوا امتيازات الشارة الخضراء بسبب عدم تلقيهم الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و464 ألفا و502.

ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح خمسة ملايين و646 ألفا و429، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و126 ألفا و429 حالة.

الشارة الخضراء القديمة سارية المفعول لعدة أيام

وبموجب الشارة الخضراء الجديدة يسمح للشخص الذي تلقى الجرعة الثالثة ضد الفيروس الدخول إلى المطاعم، عروض ثقافية ورياضية، أماكن ترفيه، معاهد لياقة بدنية وقاعات الافراح.

وبسب تشويشات في المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة، فإن الشارة الخضراء القديمة ستبقى سارية المفعول لعدة أيام، الأمر الذي سيمكن من يحملها استعمالها والاستفادة من الامتيازات بشكل مؤقت.

وتأتي هذه التشويشات والمشاكل التنقية عقب انهيار موقع الوزارة الذي يتم عبره إصدار الشارة الخضراء، ولحين استعادة نظام العمل بالموقع، ستبقى الشارة الخضراء القديمة سارية المفعول.

إلى ذلك، يمكن للشخص الذي حصل على الجرعة الثالثة ضد الفيروس إصدار الشارة الخضراء الجديدة عبر موقع "رمزور" أو التطبيق او مركز الخدمة الهاتفية التابع لوزارة الصحة.

تعليمات الشارة الخضراء الجديدة

وتشمل تعليمات الشارة الخضراء الجديدة، الجامعات والكليات والمكتبات، وبرك السباحة، والفنادق، والمقاهي، وقاعات الأفراح، والمطاعم، ودور العبادة، والفعاليات الثقافية والرياضة، والنوادي الرياضية ومدن الملاهي والمواقع السياحية.

وتشمل الشارة الخضراء الجديدة توقيعا رقميا، يتعين على أصحاب المصالح التجارية إجراء مسح له من أجل السماح لحامله بالدخول. وتصميم الشارة الجديدة مختلف عن القديمة، ولذلك بالإمكان التمييز بينهما بوضوح.

وتظهر الإحصاءات أن قرابة مليون و548 ألف مواطن تلقوا جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا، ولكنهم لم يتلقوا جرعة التطعيم الثالثة، والباقون تعافوا من مرضهم بكورونا ولم يتلقوا التطعيم بجرعة واحدة على الأقل، وعليه لن يحصلوا على الشارة الخضراء الجديدة.

وبدون نتيجة سلبية لفحص اكتشاف كورونا على حساب المواطن، وفحص سريع صالح لمدة 24 ساعة، وكذلك نتيجة إيجابية لفحص المصل والمضادات يؤكد أن الشخص متعاف، لن يحصل المواطن على الشارة الخضراء الجديدة.

من يحق له الحصول على الشارة الخضراء الجديدة

ويحق للشخص الذي تلقى الثلاث جرعات الحصول على الشارة الخضراء الجديدة، بحيث لم يمض 6 أشهر على فحص امصل والمضادات والذي أتت نتيجته إيجابية، أشخاص تم تشخيص إصابتهم بكورونا من خلال فحص المصل، وحصلوا على جرة واحدة من التطعيم على الأقل، وأطفال دون 12 سنة و3 أشهر من العمر.

ووفقا لهذه المستجدات، فإن الشارة الخضراء التي تم إصدارها قبل الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر ملغية وغير سارية المفعول، ولا يمكن استعمالها للدخول للأماكن التي يتطلب الدخول لها إبراز الشارة الخضراء الجديدة.