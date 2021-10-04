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استطلاع: الليكود 35 مقعدا و"يمينا" 4 و"تيكفا حداشا" دون نسبة الحسم

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 19:39

استطلاع: الليكود 35 مقعدا و"يمينا" 4 و"تيكفا حداشا" دون نسبة الحسم
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بيّن استطلاع للرأي نشره معهد "دايركت بولس"، اليوم، الإثنين، أن حزب الليكود برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، يعززت قوته التمثيلية في الكنيست، في انتخابات تجري اليوم، ليصل إلى 35 مقعدا.

وعربيًا، تحصل القائمة المشتركة على 8 مقاعد، بينما تحصل الموحّدة (الإسلامية الجنوبيّة) على 5 مقاعد، وفقا للاستطلاع الذي أجري بالتزامن مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست.

وأظهر الاستطلاع فشل حزب "تيكفا حداشا" الذي يترأسه وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، في تجاوز نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين) إذ يحصل على 1.8% من أصوات الناخبين.

وبحسب الاستطلاع، تتمتع أحزاب اليسار والوسط المشاركة في الائتلاف الحكومة باستقرار نسبي، إذ تحصل في انتخابات تجري اليوم، على نتائج مقاربة لما حققته في الانتخابات السابقة.

ويستثنى حزب "ميرتس"، الذي كان قد نجح باستقطاب ناخبين من حزب "يش عتيد" ونجا من الاختفاء من الخريطة السياسية الإسرائيلية، من هذه المعادلة، إذ أظهرت النتائج تقلص كتلة ميرتس البرلمانية في انتخابات تجري اليوم، إلى 4 مقاعد برلمانية.

وبعد عودة ناخبي "يش عتيد" إلى قاعدتهم الطبيعية، يحصل الحزب الذي يترأسه وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، على 19 مقعدا.

وينخفض تمثيل حزب "يمينا" الذي تيرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إلى 4 مقاعد من أصل 120.

وجاءت نتائج الاستطلاع فيما يتعلق بسائر الأحزاب على النحو الآتي: "شاس" - 9 مقاعد، العمل - 8 مقاعد، "كاحول لافان" - 8 مقاعد، "الصهيونية الدينية" - 7، "يهودت هتوراه" - 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، فإن حوالي 8% من الناخبين لا يزالون مترددين ولم يقرروا من سينتخبون في الجولة الانتخابية المقبلة، ويعتبر نحو ثلثا المترددين أنفسهم ناخبين يمينيين.

وأجري الاستطلاع أمس الأحد، وشمل عينة مكونة من نحو 700 شخص بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%.

بودكاست عرب 48

#دايركت بولس
#الليكود
#بنيامين نتنياهو
#استطلاع

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