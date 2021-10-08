إلغاء الحجر لطلاب خالطوا مريضا بكورونا ولم تثبت إصابتهم

ابتداء من بعد غد، الأحد، لن يطالب طلاب المدارس في البلدات الخضراء الذين خالطوا مريضا بكورونا بالدخول إلى حجر صحي لمدة أسبوع، وفقا لقرار اتخذه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزير الصحة، اليوم الجمعة، أنه طلاب الصف الذي يكتشف فيه طالب مريض بكورونا سيجرون فحص كورونا (PCR)، ويدخلون إلى حجر صحي إلى حين صدور نتيجة الفحص. ويبقى في الحجر الصحي الذين يُكتشف أنهم مرضى بكورونا، بينما باقي الطلاب الذين كانت نتيجة فحصهم سالبة سيداومون في المدرسة، وإلزامهم بإجراء فحص كورونا سريع على مدار أسبوع.

وسيدخل الطالب الذي تكتشف إصابته بكورونا من خلال الفحوص السريع إلى حجر صحي، وباقي الطلاب سيستمرون بالحضور إلى المدرسة. وفي اليوم السابع سيعاد إجراء فحص PCR وبعد صدور نتيجة سالبة سيعود جميع طلاب الصف إلى دوام عادي في المدرسة. وستسري هذه الخطة في المدارس بصورة تدريجية.

وتدخل اليوم حيز التنفيذ تسهيلات أنظمة الشارة الخضراء، في أعقاب قرار اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) ومصادقة لجنة القانون والدستور في الكنيست. ويعني ذلك أن سيتم استثناء أنشطة في منطقة مفتوحة من الشارة الخضراء، لكن ستسري على أنشطة كهذه أنظمة الشارة الأرجوانية.

كذلك سيتم استثناء زيارات طلاب المدارس إلى المتاحف واستعارة كتب من المكتبات العامة من الشارة الخضراء، منذ الآن.

وتدخل يوم الإثنين المقبل حيز التنفيذ تسهيلات أخرى تستثني المطاعم والأنشطة في أماكن مفتوحة وبرك السباحة المغلقة من الشارة الخضراء.

يشار إلى أنه تم تأجل العمل بموجب الشارة الخضراء الجديدة إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك في أعقاب صعوبات تقنية في إصدارها.

ويستحق الشارة الخضراء الجديدة الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، المتعافين منذ اقل اقل من ستة أشهر، والمتعافين منذ ستة أشهر أو أكثر وتلقوا جرعة تطعيم واحدة على الاقل. وأدت هذه المعايير إلى فقدان قرابة 1.9 مليون مواطن استحقاقهم بالشارة الخضراء الجديدة.