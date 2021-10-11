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كورونا بالبلاد: الحالات النشطة تتراجع لـ25155 ومُعامل تناقل العدوى بانخفاض

تاريخ النشر: 11/10/2021 - 10:58

كورونا بالبلاد: الحالات النشطة تتراجع لـ25155 ومُعامل تناقل العدوى بانخفاض
حصانة مضاعفة للمطعمين من الطلاب (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 1457 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الأحد، فيما واصلت الحالات النشطة بالتراجع لتبلغ 25155 حالة بعد أن بلغت بمطلع أيلول/سبتمبر الماضي أكثر من 66 ألف حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومع الانخفاض في الإصابات النشطة التي يتم تشخيصها، يواصل مُعامل تناقل العدوى التراجع، ليبلغ 0.7 بعد أن كان في نهاية أيلول الماضي 1.33، ومع انخفاض معدلات العدوى، تواصل وزارة الصحة إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، وكذلك حملة التطعيم وخصوصا بصفوف الطلاب، مع حث الجمهور على تلقي الجرعة الثالثة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن 77% من الإصابات الخطيرة جراء كورونا، لم يتلقوا التطعيم ضد الفيروس، حيث يرقد في أقسام كورونا 447 مصابا، بينمهم 344 مصابا لم يتلقوا التطعيم، فيما وصفت حالة 222 مصابا بالحرجة، و186 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع التراجع في الإصابات والحالات النشطة، أطلقت وزارة التربية والتعليم خطة "غرفة التدريس الخضراء" التي ستطبق بالتجمعات السكنية المصنفة خضراء، بيد أنه لم يتم حتى الآن الشروع بتنفيذ الخطة التي تقضي عدم فرض الحجر الصحي على جميع الطلاب والطالبات في حال شخصت إصابة بفيروس كورونا في المدرسة، ويعود التأخير إلى عدم الجهوزية في تزويد المعدات اللازمة والفحوصات.

إلى ذلك، أظهرت نتائج الاختبارات أن الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا تعطي حصانة للمطعمين، خاصة بصفوف الفئة العمرية من 16 عاما حتى 29 عاما، حيث تعطي حصانة للجسم بـ17 ضعفا، مقارنة مع الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم.

ولاحظ الباحثون أن الحصانة من الإصابة والعدوى الشديدة لا يمكن تقييمها في الفئات العمرية الأصغر، لأنه لم يكن هناك مرضى شديدون في هذا العمر بين متلقي الدواء، علما أن الآثار الجانبية كانت متشابهة.

بودكاست عرب 48

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#الجرعة الثالثة
#العدوى

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