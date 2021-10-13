بلينكن يلتقي لبيد وبن زايد: "اتفاقيات أبراهام" ليست بديلا عن حل الدولتين

قال مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، والتي تعرف بـ"اتفاقيات أبراهام"، وتأمل أن تساعد إقامة علاقات من هذا القبيل في إحراز تقدم على صعيد حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأكدوا على أن "اتفاقيات أبراهام" ليست بديلا عن حل الدولتين.

أتت هذه التصريحات للمسؤولين الأميركيين خلال إحاطة للصحافيين عشية اللقاء الذي سيجمع، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيريه الإسرائيلي، يائير لبيد، والإماراتي عبد الله بن زايد، و كرر المسؤولون القول إن "اتفاقيات أبراهام" ليست بديلا عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطينيين.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية مشترطا عدم الكشف عن هويته، "نحن مستمرون في ترحيبنا بالتعاون الاقتصادي بين إسرائيل وجميع دول المنطقة. نأمل أن يساعد التطبيع في إحراز تقدم على المسار الإسرائيلي الفلسطيني".

ويلتقي بلينكن أولا بوزيري الخارجية الإسرائيلي لبيد والإماراتي بن زايد كل على حدة في وزارة الخارجية، على أن يستضيف بعد ذلك اجتماعا ثلاثيا مع الوزيرين، في أول لقاء من نوعه.

وبشأن الملفات التي سيبحثها بلينكن مع لبيد، نقل موقع "واللا" عن مسؤول أميركي كبير في وزارة الخارجية الأميركية، قوله إن "إدارة الرئيس جو بايدن، لا زالت معنية بإعادة فتح القنصلية" التي تخدم الفلسطينيين في مدينة القدس والتي أغلقت في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح أن بلينكن سيناقش قضية القنصلية مع لبيد، وكذلك قضايا أخرى تخص الضفة الغربية خاصة تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، فضلا عن الوضع الاقتصادي والأمني في قطاع غزة.

وبحسب موقع "واللا"، فإنه خلال الاجتماع الثلاثي بحضور بلينكن ولبيد وبن زايد، سيتم الإعلان عن تشكيل فريقين للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، إلى جانب الإعلان عن التعاون في مجالات المياه والطاقة.

ووقعت إسرائيل والإمارات والبحرين وقعوا اتفاقيات أبراهام في البيت الأبيض في أيلول سبتمبر 2020. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، أعلنت إسرائيل والسودان أنهما ستطبعان العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر، بعدما هزم الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترامب في الانتخابات.