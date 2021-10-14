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أش: نحن بمرحلة أفول موجة كورونا الرابعة

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 10:17

أش: نحن بمرحلة أفول موجة كورونا الرابعة
مركز تطعيمات بالقدس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

سجل عدد المرضى بفيروس كورونا في حالة خطيرة انخفاضا آخر، وفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، وبلغ عددهم 403 مرضى، كما انخفض عدد المرضى الذين يخضعون لتنفس اصطناعي إلى 168 مريضا. ولم تذكر معطيات الوزارة تسجيل وفيات بكورونا منذ صباح أمس.

وفي أعقاب إجراء 100,760 فحصا لكورونا، أمس، تم تشخيص 1732 إصابة جديدة بالفيروس، لتكون نسبة الفحوصات الموجبة 1.73%.

وتلقى 3,797,909 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,692,325 شخصا الجرعة الثانية، كما تلقى 6,195,018 شخصا الجرعة الأولى.

وقال مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، إنه "بالإمكان القول إننا في مرحلة أفول الموجة الرابعة. وابتعدنا بالشكل الكافي عن بداية استئناف التعليم، وبالإمكان رؤية تراجع في عدد المرضى المؤكدين وعدد المرضى في حالة خطيرة".

وأضاف أش أنه "نفكر بتسهيلات محتملة، وكنا نريد التسهيل لكن من الجهة الأخرى ينبغي استخلاص العبر لفترة بداية هذه الموجة، كما أن الشارة الخضراء ستستمر في مرافقتنا في الفترة القريبة المقبلة".

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#بروفيسور نحمان أش

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