إصابة شرطي للاحتلال دهسا عند حاجز قلنديا

أصيب شرطي إسرائيلي من عناصر حرس الحدود فجر اليوم الخميس، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة كان يقودها شاب فلسطيني (22 عاما) عند حاجز قلنديا، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المجند أصيب بجروح عند الساعة الواحدة والنصف فجرا، جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة يقودها شاب من بلدة قلقيلية، ونقل إلى مستشفى "شعاري تسيديك" لتلقي العلاج.

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الحادث الذي كان متعمدا أدى لإصابة أحد عناصر حرس الحدود.

وقالت إن قوة عسكرية لاحقت المركبة قرب المنطقة الصناعية "عطروت"، واستمرت في البحث عن سائقها قبل أن تعتقلها بالقرب من مكانها.

وأطلق جنود الاحتلال النار نحو مركبة الشاب فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس، ولم تعرف طبيعة إصابة الشاب الفلسطيني.