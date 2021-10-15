الصحة الإسرائيلية: نسبة الإصابة بكورونا هي الأدنى منذ ثلاثة أشهر

انخفضت نسبة النتائج الموجبة من مجمل فحوصات كورونا، أمس، الخميس، إلى 1.4%، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وهذا أدنى مستوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

فمن بين قرابة 90 ألف فحص كورونا أجريت الخميس، تبيّنت إصابة 1325 شخصًا بالفيروس.

وبقي عدد المصابين بحالة خطرة دون تغيير عند 385، منهم 164 مربوطون بأجهزة التنفس الصناعي.

ورصدت، الخميس، وفاة 10 أشخاص، ليلامس عدد المتوفين جراء الفيروس قرابة 8000.

وأمس، الخميس، قال مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، لموقع "واينت" الإلكتروني، إنّ "بالإمكان القول إننا في مرحلة أفول الموجة الرابعة. وابتعدنا بالشكل الكافي عن بداية استئناف التعليم، وبالإمكان رؤية تراجع في عدد المرضى المؤكدين وعدد المرضى في حالة خطيرة".

وأضاف أش أنه "نفكّر بتسهيلات محتملة، وكنا نريد التسهيل لكن من الجهة الأخرى ينبغي استخلاص العبر لفترة بداية هذه الموجة، كما أن الشارة الخضراء ستستمر في مرافقتنا في الفترة القريبة المقبلة".