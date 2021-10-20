الاحتلال يرفع عدد التجار الذين يسمح بمغادرتهم قطاع غزة

رفعت دولة الاحتلال عدد التجار من قطاع غزة الذي يسمح لهم بالمرور في معبر إيرز (بيت حانون) بثلاثة آلاف تاجر آخر، حسب بيان صادر عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، اليوم الأربعاء.

وارتفع بذلك عدد التجار من القطاع الذي يسمح لهم الاحتلال بالخروج من القطاع إلى 10 آلاف. ويُشترط خروج التجار باستصدار تصاريح متلقي التطعيم بلقاح مضاد بفيروس كورونا أو المتعافين من الإصابة بالفيروس.

وتابع البيان أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد، الخميس.

وأشار البيان إلى ان القرار بشأن زيادة عدد التجار من القطاع الذين سيسمح لهم بمغادرته اتخذه المستوى السياسي في ختام تقييم للأوضاع الأمنية حول هذا الموضوع.

وأضاف البيان أن "كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدى فترة طويلة وسيتم النظر في توسيعها طبقًا لتقييم الأوضاع".