  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يرفع عدد التجار الذين يسمح بمغادرتهم قطاع غزة

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 15:23

الاحتلال يرفع عدد التجار الذين يسمح بمغادرتهم قطاع غزة
معبر بيت حانون (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

رفعت دولة الاحتلال عدد التجار من قطاع غزة الذي يسمح لهم بالمرور في معبر إيرز (بيت حانون) بثلاثة آلاف تاجر آخر، حسب بيان صادر عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، اليوم الأربعاء.

وارتفع بذلك عدد التجار من القطاع الذي يسمح لهم الاحتلال بالخروج من القطاع إلى 10 آلاف. ويُشترط خروج التجار باستصدار تصاريح متلقي التطعيم بلقاح مضاد بفيروس كورونا أو المتعافين من الإصابة بالفيروس.

وتابع البيان أن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد، الخميس.

وأشار البيان إلى ان القرار بشأن زيادة عدد التجار من القطاع الذين سيسمح لهم بمغادرته اتخذه المستوى السياسي في ختام تقييم للأوضاع الأمنية حول هذا الموضوع.

وأضاف البيان أن "كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدى فترة طويلة وسيتم النظر في توسيعها طبقًا لتقييم الأوضاع".

بودكاست عرب 48

#قطاع غزة
#تجار
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المستوطنون يحضون بينيت على عدم الرضوخ لضغوط أميركية بشأن الاستيطان
المستوطنون يحضون بينيت على عدم الرضوخ لضغوط أميركية بشأن الاستيطان

2021-10-20

مودي يدعو بينيت لزيارة الهند
مودي يدعو بينيت لزيارة الهند

2021-10-20

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل
إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل

2021-10-20

الأكثر قراءة

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

2021-10-19
عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

2021-10-19
مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

2021-10-19
تحليلات:

تحليلات: "دفء" علاقات إيران مع دول عربية يقلق إسرائيل

2021-10-19
المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

2021-10-19