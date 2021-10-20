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مودي يدعو بينيت لزيارة الهند

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 14:33

مودي يدعو بينيت لزيارة الهند
بينيت ووزير الخارجية الهندي، اليوم (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، دعوة من نظيره الهندي، ناريندرا مودي، لزيارة رسمية للهند. وجاء ذلك خلال استقبال بينيت وزير الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

واضاف البيان أن بينيت بحث مع جاي شنكار "تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع رقعة العلاقات الثنائية وتعميق الصداقة الحارة بين البلدين".

وقال بينيت للوزير الهندي إنه "باسم دولة إسرائيل، أود أن أقول لك إننا نحب الهند ونعتبرها صديقة كبيرة ونتطلع إلى توسيع العلاقات بيننا في جميع المجالات".

ووصل وزير الخارجية الهندي إلى إسرائيل يوم الأحد الماضي في زيارة تستغرق خمسة أيام. والتقى مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية، يائير لبيد.

وقرر جاي شنكار ولبيد استئناف المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة إقليمي بين الدولتين، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبحيث يتم توقيعه في منتصف العام المقبل. كما اتفقا على اعتراف متبادل بشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، إلى جانب التعاون في مجالات المياه والزراعة "التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مرساة مركزية في العلاقات بين الدولتين".

وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي في أعقاب لقائه الوزير الهندي، اليوم، أن "الرئيس شدد على عزمه المساعدة بصفة شخصية في دفع وتعزيز العلاقات الهامة. وفي نهاية لقائهما بحث الرئيس ووزير الخارجية الهندي في مواضيع إستراتيجية عالمية".

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#إسرائيل
#الهند
#نفتالي بينيت
#ناريندرا مودي

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