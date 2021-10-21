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بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

تاريخ النشر: 21/10/2021 - 17:48

بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد
من المطار (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم، الخميس، سياسة جديدة للسياح وللداخلين الأجانب إلى إسرائيل، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبحسب وزارة الصحّة، ستخضع السياسة للتحديث حسب التطورات والكشف عن سلالات متحورة جديدة.

وتأتي السياسة الجديدة بعد جلسة خاصّة، شارك فيها وزيرا الصحة والسياحة، والمدير العام لوزارة الصحة، والمديرة العامة لوزارة المواصلات، والمدير العام لوزارة السياحة، ومنسق مكافحة كورونا، ورئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، والمسؤول عن المعابر، ونائب المستشار القضائي للحكومة، ومسؤولون آخرون.

وبحسب السياسة، سيسمح بالدخول إلى إسرائيل للأجانب الذين تلقوا تطعيمين من إنتاج شركة "فايزر"، ومضت 7 أيام أو أكثر منذ تلقي التطعيم الثاني في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم.

بالإضافة إلى الأجانب الذين تلقوا تطعيمين من إنتاج شركات "موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفاك" و"سينوفارم"، ومضى 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم الثاني في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم.

كما سيسمح للأجانب الذين تلقوا تطعيمًا واحدًا من إنتاج شركة "يانسن"، ومضى 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم، وللأجانب الذين تلّقوا جرعة معززة (ثالثة) من تطعيم شركة "فايزر"، ومضت 7 أيام أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم.

وسيسمح للأجانب الذين تلقوا جرعة معزّزة من تطعيم شركات "موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفاك"، و"سينوفارم" و"يانسن"، ومضت 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم.

أما من تعافى من الفيروس، فعليه إبراز شهادة تفيد بنتيجة فحص NAAT إيجابية (فحص جزيئي مثل PCR)، ومضى 11 يومًا أو أكثر منذ خضوعهم للفحص في تاريخ دخولهم، ولم تمضِ أكثر من 180 يومًا قبل تاريخ مغادرتهم. بالإضافة إلى السماح بدخول المتعافين الحاصلين على الأقل على جرعة واحدة من التطعيمات التي صادقت منظمة الصحة العالمية عليها.

أمّا المجموعات التي ستحصل على إعفاء من الحجر الصحّي، بناءً على التصرف ككبسولة، وفق وزارة الصحّة، فستكون بدون اختبار أمصال، وسياح تلقوا تطعيمًا صادقت عليه منظمة الصحة العالمية؛ وتصرّف المجموعة داخل البلاد ككبسولة، بدون أوقات حرة ومع القيود على التجول في أماكن تشهد ازدياد خطر العدوى.

على أن يُحدّد عدد السياح ضمن مسار الكبسولات بـ2000 سائح يوميًا، أما المجموعات المختلطة فسيسري عليها المسار الصارم، وفق الوزارة.

وسيطلب من المجموعات إجراء فحص PCR مرّة واحدة كل 72 ساعة، لمدّة مدار 14 يومًا بعد دخول إسرائيل.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة
#بينيت
#الدخول إلى إسرائيل

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