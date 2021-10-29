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غضب في وزارة الصحة بسبب اعتراف بينيت باللقاح الروسي

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 12:08

غضب في وزارة الصحة بسبب اعتراف بينيت باللقاح الروسي
اللقاح الروسي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أثار قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الاعتراف جزئيًا بلقاح "سبوتنيك" الروسي غضبًا في وزارة الصحّة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، الجمعة.

ولا يقضي الاعتراف الإسرائيلي بمنح اللقاح للإسرائيليين، إنما إعفاء السياح الذين حصلوا على اللقاح من الحجر المنزلي.

وتتركّز الانتقادات، وفق الموقع، بالأساس، على حسم الاعتراف باللقاح قبل أن تفعل منظمة الصحّة الدولية ذلك.

واتخذ القرار كجزء من خطّة أشمل للحكومة الإسرائيلية للسياح حول الفترة المقبلة. وبحسب القواعد التي نشرها مكتب بينيت، فيجب على الحاصلين على اللقاح إجراء فحص مصلي/ مضادات، ومع الحصول على النتيجة، يعفى من الحجر المنزلي.

ونقلت الصحيفة عن مديرة قسم الأمراض الجرثومية في مشفى "شيبا" في رمات غان، برفيسور غليت رهاف، "منذ متى يكون الفحص المصلي إشارة إلى أن الشخص ملقّح؟ منظمة الصحّة العالمية لم تصادق على لقاح ’سبوتنيك’ ولا أحد يعرف ما الذي يحدث هناك. أعتقد أنه يجب بحث ذلك بعمق، وفحص ما الذي يقف خلف هذا اللقاح".

والأسبوع الماضي، تحدّثت وسائل إعلام عن "ضغوط شديدة" يتعرض لها وزراء في الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطات الصحية إلى المصادقة على اللقاح الروسي، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تزال تعارض حتى هذه المرحلة، الاعتراف باللقاح الروسي.

وسيدخل القرار حيّز التنفيذ في الخامس عشر من تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.

ويأتي القرار، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، كـ"بادرة حسن نية" إسرائيلية تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي التقاه بينيت الأسبوع الماضي في سوتشي.

وذكرت القناة 12 أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، تحدث مؤخرا مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وطرح الأخير مطلب روسيا بالمصادقة الإسرائيلية على لقاح "سبوتنيك في"، كما تعرّض وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رزبوزوف، إلى ضغوط روسية مماثلة، خلال جهوده لفتح الأجواء الإسرائيلية أمام القادمين من روسيا.

والأسبوع الماضي، أقرّ بينيت سياسة جديدة للسياح وللداخلين الأجانب إلى إسرائيل، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبحسب السياسة، سيسمح بالدخول إلى إسرائيل للأجانب الذين تلقوا تطعيمين من إنتاج شركة "فايزر"، ومضت 7 أيام أو أكثر منذ تلقي التطعيم الثاني في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم.

بالإضافة إلى الأجانب الذين تلقوا تطعيمين من إنتاج شركات "موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفاك" و"سينوفارم"، ومضى 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم الثاني في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم.

كما سيسمح للأجانب الذين تلقوا تطعيمًا واحدًا من إنتاج شركة "يانسن"، ومضى 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم، لكن ليس أكثر من 180 يومًا عند مغادرتهم، وللأجانب الذين تلّقوا جرعة معززة (ثالثة) من تطعيم شركة "فايزر"، ومضت 7 أيام أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم.

وسيسمح للأجانب الذين تلقوا جرعة معزّزة من تطعيم شركات "موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"سينوفاك"، و"سينوفارم" و"يانسن"، ومضت 14 يومًا أو أكثر منذ تلقي التطعيم في تاريخ دخولهم.

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#سبوتنيك
#فيروس كورونا
#بينيت
#بوتين

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