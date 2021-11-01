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طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 13:00

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل
لم يصدر أي تعليق من حفتر أو الجانب الإسرائيلي ( توضيحية - تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هبطت طائرة خاصة تابعة لشخصية مقربة من قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، اليوم الإثنين، في مطار بن غوريون في اللد، قادمة من مطار دبي، بحسب ما أفاد الصحافي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال.

وكتب بلومينتال، وهو مراسل الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال فيها إن "طائرة خاصة من طراز (P4-RMA) يستخدمها رجال الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي يسيطرعلى شرق ليبيا، ستهبط في مطار بن غوريون".

مسار الطائرة من دبي إلى إسرائيل

ولم يذكر الصحافي الإسرائيلي الوقت الذي هبطت به الطائرة، وكم من الوقت مكثت أو ستمكث الطائرة الخاصة في البلاد، لكن تابع في تغريده أن "الطائرة ستقلع لاحقا إلى مصر".

كما لم يتطرق الصحافي الإسرائيلي إلى أفراد ركاب الطائرة الذين لم تتضح هويتهم، وإذا ما كانت ستعقد لقاءات بين الشخصيات التي كانت على متن الطائرة، وبين المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف بلومينتال في تغريديه "يحظى الجنرال حفتر بدعم روسيا، ومصر والإمارات والأردن وفرنسا، وفي الماضي كانت هناك مزاعم بأن إسرائيل تساعده أيضا".

ولم يصدر أي تعليق من حفتر أو الجانب الإسرائيلي بشأن الطائرة التابعة لرجال حفتر، علما أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وليبيا.

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#ليبيا
#إسرائيل
#مطار بن غوريون
#طائرة خاصة
#خليفة حفتر

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