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تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 07:33

تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا
حفتر سيعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، بأن دولة خامسة يُتوَقّع أن تنضم إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" والتطبيع مع إسرائيل، وأوضحت الصحيفة أن هذه الدولة هي لبيبا، حيث سيتحقق التطبيع بحال فاز الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بالانتخابات الرئاسية الليبية.

ويأتي ذلك، بعد كشف النقاب عن هبوط طائرة في مطار بن غوريون في اللد، قبل عدة أيام، حيث كان على متن الطائرة صدام حفتر نجل الجنرال المتقاعد حفتر الذي ينافس على الانتخابات الرئاسية الليبية، التي من المتوقع أن تُجرى في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من حفتر قولهم إن "حفتر سيعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بحال فاز وانتُخب رئيسا لليبيا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر ليبية قولها إن "حفتر تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته بتطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل"، كما أنه صرح أنه سيعمل على تحقيق ذلك في حال فاز بالانتخابات الرئاسية الليبية.

ووفقا لشخص في الطاقم الانتخابي لحفتر، فإنه "في هذه المرحلة، الحديث مع إسرائيل من شأنه أن يمسّ بفرص حفتر بالفوز بانتخابات الرئاسة، كون الشعب الليبي ينظر إلى إسرائيل كعدو".

ويتناغم ذلك مع ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية من أن المرشحين للرئاسة الليبية الجنرال حفتر وسيف الإسلام القذافي، قد استعانا بخدمات مكتب دعاية وخبير إسرائيلي لمساعدتهما في إعداد الحملات الانتخابية الرئاسية، علما بأن هذا الخبير الإسرائيلي ينشط بعمله في أفريقيا وأوروبا الشرقية والبلقان.

وفي كل ما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، والانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، نقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله إن "الجنرال حفتر والقذافي أوضحا أن التطبيع مع إسرائيل ضمن أجندتهما، وتحدثا عن ذلك مع مقربين لهما، وأكدا أنهما سيبذلان جهودهما لتحقيق ذلك".

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#ليبيا
#الاتفاقيات الإبراهيمية
#التطبيع
#الانتخابات الرئاسية
#خليفة حفتر
#سيف الإسلام القذافي

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