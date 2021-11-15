رئيس بلدية بئر السبع: الشجار بالمستشفى "إرهاب مدني"

وصف رئيس بلدية بئر السبع، روفيك دانيلوفيتش، اليوم الإثنين، الشجار بين عائلتين عربيتين من النقب الذي دار في مستشفى "سوروكا" في المدينة، أمس، بأنه إرهاب مدني"، واعتبر أن "على الدولة أن تبدأ بمحاربة الإرهاب المدني". وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه "نعتني بشكل منظم بالمشاكل المزمنة التي اعتدنا على إقصائها".

وقال دانيلوفيتش في مؤتمر صحافي "إننا موجودون في أزمة وفي حالة طوارئ قومية. وينبغي تسمية الأمور بأسمائها. وهذه حرب حقيقية على ديمقراطيتنا جميعا. ويوجد هنا إرهاب مدني يسيطر رويدا رويدا على الدولة. وهذا يحدث في كل مكان".

وتابع أن "السلاح الناري موجود في كل مكان في المجتمع الإسرائيلي. وتحولت حالات القتل إلى أمر اعتيادي ولا أحد يصحو. ويتعين على أحد ما أن يتحدث إلى الجمهور الإسرائيلي أولا. إنه يفقد أمنه الشخصي. وتوقعت أن يكون رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي هنا. لأنه حدث أمر خطير أمس. وما حدث أمس هو فقدان سيطرة دولة إسرائيل. وكان يتعين على قادة الدولة أن يكونوا هنا ويرسلون رسالة قاطعة وواضحة. لأنه في كل لحظة يتم تجاوز خطا أحمر".

وامتنع دانيلوفيتش، أمس، عن التطرق إلى الشجار، فيما اعتبر المتحدث باسم البلدية أن الشجار ليس شأنا يخص بلدية بئر السبع لأنه وقع في محيط المستشفى وليس في أحد أحياء المدينة. وقال رئيس البلدية إنه "حان الوقت لوضع حد لهذا الوضع. وأنا هنا رغم أن أحدا آخر كان ينبغي أن يكون هنا في الأشهر الأخيرة والتحدث مع الجمهور وتوضيح ماذا تفعل الدولة. وأي خطوات تنفذها من أجل إعادة الأمن الشخصي. والدولة التي تتباهى بيدها الطويلة، تلك التي وصلت إلى الارشيف النووي الإيراني، لا تعرف كيف تتعامل مع حمائل وميليشيات والوصول إليها؟".

واعتبر أنه "رأينا هذا في ’حارس الأسوار’ (العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي). شوارع دولة إسرائيل مليئة بالمسدسات والأسلحة الأوتوماتيكية. وهذا ما يحدث عندما لا يكون هناك رد فعل حازم في البداية". وطالب بإشراك الشاباك في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وتطرق بينيت إلى الشجار، في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، اليوم، وقال "إننا نتعامل بشكل منتظم مع المشاكل التي اعتدنا أنه ليس ثمة ما يمكن فعله حيالها، وأنها مزمنة، ومشاكل اعتدنا على إقصائها. ومهمتنا الآن هي ألا نرفع قدمنا عن الدواسة وإنما الاستمرار بكل قوة. حملة أخرى وأخرى، والاستمرار في الضغط حتى إنهاء المهمة".

وقال وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، لموقع "واينت"، إنه "تم السماح بوجود هذه الظواهر من دون أن تتعامل حكومة إسرائيل وسلطات إنفاذ القانون مع هذا الموضوع. ولذلك، فإن مهمتنا صعبة جدا ومعقدة ولن نرتدع، وسنقوم بلجم أفعال كهذه وغيرها". واعتبر أن وزارته والشرطة تبذلان جهودا من اجل اجتثاث الجريمة، وان هذا أمر "سيستغرق أشهرا أخرى".

وأصيب عدد من الأشخاص في الشجار الذي اندلع بين عائلتين من مدينة رهط وتجدد في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بحسب ما ذكرت الشرطة في بيان صدر عنها، مساء أمس. واعتقلت الشرطة 19 شخصا للاشتباه بتورطهم في الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد. وأشارت مصادر محلية إلى أن الشجار شهد إطلاق نار وطعن وتراشق بالحجارة في محيط المستشفى.