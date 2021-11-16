تسوية ادعاء مع الأسير دويكات: سجن مؤبد وغرامة عالية

اعترف الأسير خليل دويكات أمام المحكمة المركزية في اللد اليوم، الثلاثاء، بالاتهامات المنسوبة إليه في إطار تسوية ادعاء، وأدين بالقتل، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وفي إطار تسوية الادعاء، ستقدم ضده لائحة اتهام معدلة وسيحكم عليه بالسجن المؤبد. وستطالب النيابة بفرض غرامة عليه بالحد الأقصى. وتم شطب حيازته لسكين من لائحة الاتهام.

ونفذ دويكات (46 عاما)، ومن قرية روجيب قرب نابلس، عملية الطعن في مدينة بيتاح تيكفا، يوم 26 آب/أغسطس من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل شخص حريدي، يدعى شاي أوحايون. وتبين حينها أن دويكات كان يحمل تصريحا بالدخول إلى إسرائيل وأنه يتواجد فيها بشكل قانوني.

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" ذكرت بعد وقوع العملية أن تدقيقا أوليا أجراه جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، أظهر أن دويكات عانى من مشاكل نفسية، وعولج في الفترة الأخيرة من قِبل جهات الرفاه في السلطة الفلسطينية.

وجاء في لائحة الاتهام أن تحقيق الشاباك أظهر أنه نفذ عملية الطعن بدافع قومي "من أجل فلسطين، والشعب الفلسطيني، والمسجد الأقصى والله".

وأضافت لائحة الاتهام أن دويكات أخذ سكينا من مطبخ ورشة بناء كان يعمل فيها، وبحث عن شخص يهودي أو جندي إسرائيلي من أجل قتله. وطعن أوحايون ثلاث مرات.