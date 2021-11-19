  2. إسرائيليات
  3. أخبار

غانتس يصادق على الإفراج عن جثمان الشهيد أبو سلطان

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 17:22

غانتس يصادق على الإفراج عن جثمان الشهيد أبو سلطان
الشهيد أبو سلطان (مواقع التواصل الاجتماعي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

صادق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، الجمعة، على الإفراج عن جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان، الذي استشهد الشهر الماضي في شارع الأنفاق بين بيت لحم والقدس.

ويبلغ أبو سلطان من العمر 14 عامًا، وعزا غانتس قرار الإفراج عن جثمانه إلى أنّ العملية التي استشهد أبو سلطان خلالها لم تؤدِّ إلى أضرار أو إصابات.

والإثنين الماضي، أعلنت هيئة شؤون المحرّرين والأسرى أن الاحتلال يعتزم الإفراج عن جثمان الشهيد قريبًا.

وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم، منقذ أبو عطوان، لوكالة "وفا"، إنّ الهيئة قدّمت التماسا من خلال محاميها إلى المحكمة الإسرائيلية، وقد تم اليوم انتزاع قرار يقضي بأن تسلم النيابة الإسرائيلية جثمان الشهيد، دون تحديد موعد ذلك.

وزعمت قوات الاحتلال حينها أن أبو سلطان بالإضافة إلى آخر تم اعتقاله، كانا يحاولان إلقاء عبوّة ناسفة.

وزعم المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها، أن الحديث يدور عن "خلية أطلقت أكثر من مرّة عبوات ناسفة على سيارات إسرائيلية".

بودكاست عرب 48

#غانتس
#أمجد أبو سلطان

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تغزّل إسرائيلي بتركيا.. وكواليس الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين
تغزّل إسرائيلي بتركيا.. وكواليس الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين

2021-11-19

استطلاع: تراجع رغبة الشبيبة العرب في إنشاء علاقات مع اليهود
استطلاع: تراجع رغبة الشبيبة العرب في إنشاء علاقات مع اليهود

2021-11-19

كوخافي يوعز بوضع خطة لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية بغزة
كوخافي يوعز بوضع خطة لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية بغزة

2021-11-19

الأكثر قراءة

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

2021-11-18
حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

2021-11-18
سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

2021-11-18
تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

2021-11-18
عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

2021-11-18