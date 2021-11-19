غانتس يصادق على الإفراج عن جثمان الشهيد أبو سلطان

صادق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، الجمعة، على الإفراج عن جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان، الذي استشهد الشهر الماضي في شارع الأنفاق بين بيت لحم والقدس.

ويبلغ أبو سلطان من العمر 14 عامًا، وعزا غانتس قرار الإفراج عن جثمانه إلى أنّ العملية التي استشهد أبو سلطان خلالها لم تؤدِّ إلى أضرار أو إصابات.

والإثنين الماضي، أعلنت هيئة شؤون المحرّرين والأسرى أن الاحتلال يعتزم الإفراج عن جثمان الشهيد قريبًا.

وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم، منقذ أبو عطوان، لوكالة "وفا"، إنّ الهيئة قدّمت التماسا من خلال محاميها إلى المحكمة الإسرائيلية، وقد تم اليوم انتزاع قرار يقضي بأن تسلم النيابة الإسرائيلية جثمان الشهيد، دون تحديد موعد ذلك.

وزعمت قوات الاحتلال حينها أن أبو سلطان بالإضافة إلى آخر تم اعتقاله، كانا يحاولان إلقاء عبوّة ناسفة.

وزعم المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها، أن الحديث يدور عن "خلية أطلقت أكثر من مرّة عبوات ناسفة على سيارات إسرائيلية".