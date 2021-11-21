  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بعد القاهرة ورام الله: رئيس الشاباك زار الأردن سرا

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 07:33

بعد القاهرة ورام الله: رئيس الشاباك زار الأردن سرا
بار التقى بمسؤولين أمنيين بالأردن (مكاتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قام رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، مؤخرا، بزيارة سرية إلى الأردن، وذلك بعد زيارات مماثلة قام بها إلى العاصمة المصرية القاهرة وإلى مدنية رام الله، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد.

وأفادت الصحيفة أن هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها رئيس الشاباك إلى نظرائه في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه قبل خمسة أسابيع ونصف، بعد زيارة القاهرة ورام الله.

وخلال زيارته للعاصمة عمان، عقد رئيس جهاز الشاباك اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الأردن، حيث تم التباحث في سبل مكافحة التنظيمات المسلحة و"الإرهاب"، وكذلك مكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الحدود بين البلدين.

ورجحت الصحيفة، أن يكون تم التباحث خلال اللقاءات بالمسؤولين في عمان، المخاطر "الإرهابية"، وذلك مع اقتراب المجموعات المسلحة والمليشيات الموالية لإيران من العراق إلى الحدود مع إسرائيل.

وتأتي زيارة رئيس جهاز الشاباك إلى عمان لنقل رسالة تأكيد من الحكومة الإسرائيلية للسلطات الأردنية على الأهمية التي توليها للعلاقات معهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الخلافات في السنوات الأخيرة بعهد حكومة بنيامين نتنياهو مع النظام الأردني، إلا أنه تم الحفاظ على روابط أمنية وثيقة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأردنية ودول المنطقة.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة في محاولات تهريب الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل، وعزت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذلك إلى ارتفاع الطلب على السلاح وارتفاع أسعاره والصعوبة المتزايدة في عمليات التهريب من مصر ولبنان.

يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين التقى رئيس جهاز الشاباك، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مقر المقاطعة في رام الله، علما أن الحديث يدور عن أول لقاء بينهما منذ تولي بار منصبه رئيسا لجهاز "الشاباك" في تشرين الأول/ أكتوبر الشهر الماضي.

وسبق ذلك، قيام رئيس الشاباك بالاجتماع برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، خلال زيارته الأولى إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

بودكاست عرب 48

#الشاباك
#الأردن
#تهريب الأسلحة
#تنظيمات مسلحة
#رونين بارد

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"تسهيلات" لغزة والضفة وخطة مصرية لتشغيل معبر رفح
"تسهيلات" لغزة والضفة وخطة مصرية لتشغيل معبر رفح

2021-11-21

كورونا بالبلاد: 497 إصابة جديدة و"الثلاثاء بدء حملة تطعيم الأطفال"
كورونا بالبلاد: 497 إصابة جديدة و"الثلاثاء بدء حملة تطعيم الأطفال"

2021-11-20

البحرين: السفير الإسرائيلي يلتقي بوزير الدفاع الإندونيسي
البحرين: السفير الإسرائيلي يلتقي بوزير الدفاع الإندونيسي

2021-11-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أمطار غزيرة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

حالة الطقس: أمطار غزيرة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

2021-11-20
مساع لتعديل اتفاقية كامب ديفيد.. تفاهمات مصرية - إسرائيلية بشأن قطاع غزة

مساع لتعديل اتفاقية كامب ديفيد.. تفاهمات مصرية - إسرائيلية بشأن قطاع غزة

2021-11-20
وادي الحمام: مصرع شخص في حادث عمل

وادي الحمام: مصرع شخص في حادث عمل

2021-11-20
الناصرة: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

الناصرة: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

2021-11-20
إيران تعلن عن احتجازها سفينة

إيران تعلن عن احتجازها سفينة "تهريب" محروقات في الخليج

2021-11-20