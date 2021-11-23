  2. إسرائيليات
  3. أخبار

كورونا بالبلاد: بدء تطعيم الأطفال والمنحى الوبائي بارتفاع

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 07:39

كورونا بالبلاد: بدء تطعيم الأطفال والمنحى الوبائي بارتفاع
تسجيل أكثر من 22 ألف موعدا لتطعيم الأطفال (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

انطلقت في البلاد، اليوم الثلاثاء، حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، ويأتي ذلك مع استمرار تصاعد المنحى الوبائي والارتفاع في مُعامل تناقل العدوى (R)، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الحملة، سيتم تطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات حتى 11 عاما، بلقاح "فايزر"، حيث تضم هذه الفئة العمرية نحو 440 ألف من الأطفال، وترجح وزارة الصحة أنه بحلول نهاية العام الجاري سيتم تطعيم نحو 50% من الأطفال.

وتظهر معطيات صناديق المرضى، أنه تم تسجيل أكثر من 22 ألف موعدا من قبل أولياء الأمور لتطعيم الأطفال، حيث تم تخصيص 45 ألف جرعة من لقاح "فايزر" خلال أول 3 أيام من الحملة.

وتتطلع وزارة الصحة لتوسيع مراكز التطعيم من خلال صناديق المرضى وأيضا فتح مراكز تطعيم في الضواحي والبلدات البعيدة ومنطقة النقب، كما تفحص إمكانية إرسال طواقم من الممرضين لتطعيم الأطفال بالمدارس.

وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور نحمان آش، للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان" إنه "من الواضح في البداية أن الوالدين سيترددان، لكن شيئا فشيئا سوف يعملون على تطعيم الأطفال".

وأشار إلى أن معظم التطعيمات للأطفال ستتم في صناديق المرضى، ولن يتم التطعيم في المدارس إلا في أماكن محددة، حيث يوجد طلب عليها.

وبكل ما يتعلق بنجاعة التطعيم والجرعة الثالثة، يعتقد آش أن نجاعة الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا ستنخفض مع مرور الوقت، حيث لا يمكنها أن تبقى على نفس المستوى، قائلا "إذا بقيت المضادات في الجسم لمدة عام، هذا يعتبر نجاحا"، مرجحا أنه سيتعين على الجميع أخذ جرعة من التطعيم كل عام.

إلى ذلك، يستمر المنحى الوبائي بالتصاعد، كما معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.04، وعلى الرغم من ذلك والارتفاع بالإصابات إلا أنه لوحظ انخفاضا في الإصابات التي يتم تسريرها وتراجع في الحالات الخطيرة.

بودكاست عرب 48

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#لقاح فايزر
#تطعيم الأطفال

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بينيت: إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق النووي في حال توقيعه
بينيت: إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق النووي في حال توقيعه

2021-11-23

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون التخلي عن نموذج "جيش الشعب"
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون التخلي عن نموذج "جيش الشعب"

2021-11-23

إسرائيل تدحرج فشلها بمواجهة الجريمة إلى "حزب الله"
إسرائيل تدحرج فشلها بمواجهة الجريمة إلى "حزب الله"

2021-11-22

الأكثر قراءة

إضراب احتجاجي غدا في مدارس عرابة إثر إصابة مديرة بإطلاق نار

إضراب احتجاجي غدا في مدارس عرابة إثر إصابة مديرة بإطلاق نار

2021-11-22
الضفة الغربية: مقتل امرأة طعنا على يد زوجها بكفر نعمة

الضفة الغربية: مقتل امرأة طعنا على يد زوجها بكفر نعمة

2021-11-22
الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم فور عودتها من الأردن

الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم فور عودتها من الأردن

2021-11-22
مستشار نتنياهو يشهد ضده: إفادة تشمل جميع الملفات

مستشار نتنياهو يشهد ضده: إفادة تشمل جميع الملفات

2021-11-22
حوادث العمل: مصرع شخصين وإصابة آخريْن خلال ساعات

حوادث العمل: مصرع شخصين وإصابة آخريْن خلال ساعات

2021-11-22