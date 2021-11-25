مذكرة لرفع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

وقّعت مصر وإسرائيل، الخميس، مذكّرة تفاهم مشتركة لفحص إمكانية رفع كمية الغاز الإسرائيلي المصدّر إلى مصر.

ووقّع على المذكّرة وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، التي تزور مصر.

وقال الملا بحسب ما نقلت عنه وزارة الطاقة الإسرائيلية "نفتخر بالتعاون المز

وفي آب/أغسطس الماضي، بحث الملا وإلهرار خطط استقبال الغاز الإسرائيلي عبر مصانع الغاز الطبيعي في مصر لإسالته وإعادة تصديره، بموجب اتفاقية ثنائية ضمن الخطة الإسرائيلية الرامية لبيع إنتاجها المتزايد من الغاز في الخارج.

وقال بيان مشترك لوزارتي البترول والطاقة المصرية والاسرائيلية "عقدت مباحثات ثنائية عبر الهاتف، بين الملا وإلهرار" و"تناول الوزيران التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي".

كما بحث الجانبان، بحسب البيان الذي نقلته وزارة البترول المصرية عبر صفحتها في "فيسبوك"، "الخطط المستقبلية في ما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره".

فيما أفادت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") بأن "الملا ناقش مع إلهرار الخطط المستقبلية لنقل الغاز الإسرائيلي عبر مصانع الغاز الطبيعي في مصر لتصديره إلى دولة ثالثة (لم تسمها)".

وفي سياق متصل، أفاد البيان المشترك بأنه "تمت مناقشة التعاون في إطار منتدى غاز شرقيّ المتوسط؛ والتأكيد على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة".

وفي 9 آذار/ مارس الماضي، أعلنت مصر، التي ترأس منتدى غاز شرق المتوسط، موافقة الدول الأعضاء على انضمام فرنسا كعضو في المنتدى، والولايات المتحدة بصفة مراقب. ويضم المنتدى مصر واليونان وإيطاليا وقبرص وإسرائيل والأردن وفلسطين.

وأعلن عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، في كانون الثاني/ يناير 2019، وصادقت حكومات الدول الأعضاء السبع المؤسسة على ميثاق المنتدى أواخر 2020 وأوائل 2021.