  2. إسرائيليات
  3. أخبار

للاحتفال بـ"الحانوكاه": الرئيس الإسرائيلي يقتحم المسجد الإبراهيمي بالخليل

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 07:49

للاحتفال بـ"الحانوكاه": الرئيس الإسرائيلي يقتحم المسجد الإبراهيمي بالخليل
انتقادات لهرتسوغ من قبل اليسار الصهيوني (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتقدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، اقتحامات المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وذلك للاحتفال بما يسمى عيد "الأنوار- حانوكاه"، وإضاءة الشمعة الأولى.

ويتقدم هرتسوغ اقتحامات قادة المستوطنين للحرم الإبراهيمي الذي أغلق أمام الفلسطينيين، حيث خصص لاقتحامات المستوطنين واحتفالات اليهود بـ"الحانوكاه" الذي يستمر على مدار أسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باستنفار المزيد من القوات وعناصر الجيش إلى البلدة القديمة بالخليل، وفرض إجراءات أمنية مشددة بغرض تأمين زيارة الرئيس الإسرائيلي واقتحامه للحرم الإبراهيمي.

وبالتزامن مع اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي، ينظم نشطاء من حركات اليسار الصهيوني، مثل حركة "السلام الآن" ومنظمة "كسر الصمت"، مظاهرة بالقرب من الحرم الإبراهيمي، احتجاجا على مشاركة هرتسوغ في اقتحامات المستوطنين للحرم والمشاركة في احتفالات الـ"حانوكاه".

وبهذا الإجراء، يقلد هرتسوغ الكثير من الرؤساء السابقين بإسرائيل، الذين شاركوا بإيقاد أول "شمعة حانوكاه"، وهي المشاركة الأولى لهرتسوغ بمناسبة دينية توراتية بالضفة الغربية المحتلة منذ أن تولى منصبه كرئيس.

وقالت حركة "السلام الآن"، في بيان إن "الاستيطان في الخليل هو أبشع وجه للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ولا يمكن تصور أن يختار هرتسوغ، الذي يفترض أن يكون شخصية موحدة، من كل الأماكن أن يضيء شمعة في مكان أصبح معقل للقمع والعنف".

بدروها، قالت منظمة "كسر الصمت"، إن "اختيار هرتسوغ لإضاءة الشمعة الأولى للحانوكاه في معقل الكهانية قرار مخجل".

وأوضحت في بيان لها أن "زيارة هرتسوغ للخليل ستدفع بتعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية في مظهر جديد من مظاهر الفصل العنصري".

ودعت المنظمة هرتسوغ إلى قراءة بعض من آلاف الشهادات لجنود الاحتلال الذين خدموا في الخليل، حول مقدار العنف والعنصرية التي تنتجها سياسة الاستيطان في الخليل.

بودكاست عرب 48

#الخليل
#الحرم الإبراهيمي
#حانوكاه
#اقتحام
#مستوطنون
#يتسحاق هرتسوغ

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أش: "أوميكرون" الأكثر إثارة للقلق لكن اللقاح يمنح حماية منها
أش: "أوميكرون" الأكثر إثارة للقلق لكن اللقاح يمنح حماية منها

2021-11-28

بلدية القدس تنشر مخططات بناء مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية
بلدية القدس تنشر مخططات بناء مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية

2021-11-28

"كابينيت كورونا" يصادق على تتبع "الشاباك" للمصابين بـ"أوميكرون" وحجر صحي للعائدين من الخارج
"كابينيت كورونا" يصادق على تتبع "الشاباك" للمصابين بـ"أوميكرون" وحجر صحي للعائدين من الخارج

2021-11-28

الأكثر قراءة

قيود متوقعة لمواجهة

قيود متوقعة لمواجهة "أوميكرون": إغلاق المطار لأيام وعودة إلزامية الكمامات

2021-11-27
الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة

الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة "أوميكرون" مرتفع إلى مرتفع جدا

2021-11-27
د. حداد في البعنة: حبوب الهلوسة تفتك بالشبان والمراهقين

د. حداد في البعنة: حبوب الهلوسة تفتك بالشبان والمراهقين

2021-11-27
تهديدات إسرائيلية وهمية

تهديدات إسرائيلية وهمية

2021-11-27
تسريب: من سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية؟

تسريب: من سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية؟

2021-11-27