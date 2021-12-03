الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بمتحورة "أوميكرون" إلى 7

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه حتى اليوم، الجمعة، تم تشخيص 7 إصابات مؤكدة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، بينهم أربعة أشخاص لم يتلقوا أي تطعيم ضد الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إن مريضة بالمتحورة عادت من ملاوي وتلقت تطعيما بلقاح "أسترازينيكا"، ومريضين آخرين تلقيا تطعيمات بالجرعات الثلاث من صنع "فايزر"، أحدهما عاد من جنوب أفريقيا والآخر من بريطانيا. واضافت أن المرضى بالمتحورة الآخرون لم يتلقوا أي تطعيم وجميعهم عادوا من جنوب أفريقيا.

وأضافت الوزارة أنه توجد شبهات حيال 27 حالة لم تصدر نتيجة نهائية لفحوصاتهم بعد، وبينهم 22 شخصا غير محميين من الفيروس، أي لم يتلقوا أي تطعيم، أو متعافين منذ أقل من ستة أشهر أو تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم قبل أكثر من ستة أشهر. والخمسة الآخرين تلقوا تطعيمات.

وبين الـ27 حالة، 8 عادوا من خارج البلاد أو خالطوا عائدين من خارج البلاد، و19 لم يتواجدوا خارج البلاد في الفترة الأخيرة.

وبين جميع الحالات المؤكدة وتلك المشتبه بها الـ34، توجد لدى 10 بينهم أعراض المرض و16 بدون أعراض. وبين الذين تلقوا تطعيمات ظهرت أعراض المرض على شخص واحد ولم تظهر أعراض كهذه لدى 16.

إضافة إلى ذلك، هناك 14 حالة أخرى يوصف الاشتباه بإصابتها بالمتحورة بأنه "منخفض" وتم إرسالهم لإجراء فحص آخر.

وبالأمس، شُخصت إصابة 478 شخصا بفيروس كورونا، إثر إجراء 89,518 فحصا، وكانت نسبة فحوصات كورونا الموجبة 0.54%.

ويرقد في المستشفيات حاليا 146 مريضا بكورونا، بينهم 112 في حالة خطيرة و66 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. وعدد الوفيات 8199 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 4,091,843 شخصا حتى الآن الجرعة الثالة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى الجرعة الثانية 5,779,673 شخصا، وتلقى 6,354,444 شخصا الجرعة الأولى.