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متحورة "أوميكرون": تسهيلات مرتقبة على العائدين من الخارج

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 23:57

متحورة "أوميكرون": تسهيلات مرتقبة على العائدين من الخارج
مطار بن غوريون، الأسبوع الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، خلال جلسة تقييم للأوضاع عقدت مساء الإثنين، القرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في ما يتعلق بسياسة الحجر الصحي والفحوصات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت التقارير بأن الإجراءات المزمع اتخاذها نهاية الشهر الجاري، مع انتهاء نفاذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي للعائدين من الخارج، تشمل:

  • فرض الحجر الصحي لمدة أسبوع على غير المتطعمين العائدين من دول صفراء أو برتقالية، والزامهم بالحصول على نتيجة فحصين PCR سالبة في اليوم الأول والسابع من الحجر.
  • فرض الحجر الفندقي الصحي على غير المتطعمين العائدين من الدول الحمراء، وذلك على نفقتهم الخاصة، إلى حين الحصول على نتيجة فحص PCR سالبة. وبعد ذلك، يفرض عليهم استكمال الحجر في المنزل مع الموافقة على تعقبه بواسطة سلطات الإنفاذ عبر تطبيق وزارة الصحة. والخروج من العزل، مشروط بالحصول على نتيجة فحص PCR سالبة ثانية بعد 7 أيام من الحجر المنزلي.
  • فرض الحجر الصحي المنزلي لمدة 24 ساعة على متلقي التطعيم العائدين من الدول الصفراء، والزامهم بالحصول نتيجة فحص PCR سالبة.
  • فرض الحجر الصحي على متلقي التطعيم العائدين من الدول البرتقالية لمدة 24 ساعة، والزامهم بالحصول على نتيجة فحص PCR سالبة في اليوم الأول والثالث بعد عودتهم إلى البلاد.

  • فرض الحجر الصحي لمدة أسبوع على المتطعمين العائدين من دول حمراء، والزامهم بالحصول على نتيجة فحصين PCR سالبة في اليوم الأول والسابع من الحجر.

وعلى صلة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن 4 من بين 5 أشخاص أصيبوا بالمتحورة "أوميكرون"، تلقوا العدوى في أعقاب خرق قرارات العزل على عائدين من الخارج.

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات المؤكدة بالمتحورة "أوميكرون" المسجلة حتى مساء الإثنين، ارتفعت إلى 21 حالة، من بينهم خمسة أشخاص انتقلت إليهم العدوى في البلاد، في أعقاب مخالطة عائدين من الخارج.

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#فيروس كورونا
#الحجر الصحي
#العائدون من الخارج

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