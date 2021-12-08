كورونا بالبلاد: 5981 إصابة نشطة منها 3674 بصفوف الطلاب

توفي شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في البلاد، فيما شخصت 786 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي ترتفع الحالات النشطة بصفوف طلاب المدارس بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى، توسيع دائرة الفحوصات بعد الارتفاع بالعدوى والإصابات، حيث أخذت، أمس الثلاثاء، 106568 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 0.75% منها موجبة.

كما تواصل إصابات كورونا بالارتفاع، حيث شخصت منذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا 222 إصابة جديدة، لترتفع الإصابات النشطة إلى 5981.

وسجل ارتفاعا طفيفا بالإصابات التي بحاجة لرعاية طبية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 142 مصابا، بينهم 102 بحالة خطيرة، و59 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، يواصل معامل تناقل العدوى (R) بالارتفاع، حيث بلغ 1.07.

وبحسب وزارة الصحة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1347877، بينما وفيات كورونا بلغت 8210 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وأظهرت إحصاءات الصحة أن 56% من الإصابات التي شخصت، أمس الثلاثاء، شخصت بصفوف الأطفال تحت جيل 11 عاما، و7% من الإصابات شخصت بصفوف الفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما، وفقط 4% من المصابين بجيل 60 وما فوق.

كما أظهرت الإحصاءات، أن 3674 من الإصابات النشطة من مجمل الإصابات النشطة في البلاد وحصيلتها 5981، هي لطلاب وطالبات غالبيتهم من المرحلة الابتدائية وجيل الطفولة المبكرة.

ومع الارتفاع المتواصل بإصابات كورونا بصفوف الطلاب، تتجه لجنة خبراء الأوبئة التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، لدعم حملة لتطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و5 أعوام باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، في أعقاب المباحثات التي عقدتها لجنة الخبراء، التي تعتزم تقديم توصيتها في هذا الشأن لوزارة الصحة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن تطعيم هذه الفئة العمرية (من ستة أشهر إلى 5 سنوات)، سيخضع لموافقة خاصة من لجنة الاستثناءات في صناديق المرضى.

وذكرت القناة أن مصادقة المدير العام لوزارة الصحة على توصية اللجنة، ستجعل من إسرائيل أول دولة في العالم تقوم بتلقيح الأطفال في هذه المرحلة العمرية، وليس كجزء من تجارب تابعة لشركات تطوير الأدوية.