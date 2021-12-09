  2. إسرائيليات
  3. أخبار

السيسي ولبيد يبحثان التهدئة بغزة والنووي الإيراني وتعزيز السلطة الفلسطينية

تاريخ النشر: 09/12/2021 - 14:31

السيسي ولبيد يبحثان التهدئة بغزة والنووي الإيراني وتعزيز السلطة الفلسطينية
السيسي ولبيد خلال لقائهما في القاهرة، اليوم (الرئاسة المصرية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تناول اللقاء بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في القاهرة اليوم، الخميس، عدة قضايا إقليمية، بينها تهدئة في غزة والنووي الإيراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن "اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وحسب موقع الرئاسة المصرية الإلكتروني، تحدث السيسي عن "مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة".

وأشار السيسي إلى "جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلًا عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وفيما يتعلق بتهدئة في قطاع غزة، جاء في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية أن لبيد استعرض أمام السيسي خطته التي يطلق عليها تسمية "الاقتصاد مقابل الأمن". وأضاف البيان أن لبيد "تتطرق إلى قضية الأسرى والمفقودين" الإسرائيليين، في إشارة إلى جثتي جنديين قتلا خلال العدوان على غزة عام 2014، وإلى مواطنين إسرائيليين، محتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف البيان أن لبيد "عبّر عن تقديره للدور المميز والمركزي الذي تؤديه مصر في هذا الخصوص". وبحث لبيد مع السيسي في "مواجهة الجهات الإرهابية وانعدام الاستقرار في المنطقة".

وتابع بيان الخارجية الإسرائيلية أنه جرى خلال اللقاء تناول "محاولات إيرانية أن تتحول إلى دولة ذات قدرات نووية عسكرية، وكذلك مواصلة ممارسة الإرهاب والتهديد الذي تضعه حيال الشرق الأوسط".

كما تناول اللقاء "القضية الفلسطينية والخطوات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية والمساعدة في حل التحديات الاقتصادية"، بحسب البيان.

وتحدث لبيد عن رغبة إسرائيل "بتعميق السلام بين إسرائيل ومصر في مجالات مدنية تتعلق بالاقتصاد، الطاقة، الزراعة والتجارة".

وقال لبيد في ختام لقائه مع السيسي إن "مصر شريكة إستراتيجية ذات أهمية خاصة لإسرائيل. وهدفي هو تعزيز علاقاتنا مع مصر في المواضيع الأمنية، السياسية والاقتصادية"، معتبرا أن "ثمة أهمية لمواصلة السعي من أجل السلام بين الشعبين".

ووصف لبيد "مساهمة السيسي في المنطقة وللعلاقات بيننا" بأنها "ذات أبعاد تاريخية"، وقال إنه "أشكر الرئيس السيسي على الضيافة واللقاء الدافئ والمفتوح وأتوقع مواصلة الحوار بيننا".

ووصل لبيد إلى القاهرة، صباح اليوم، ويلتقي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حيث يتوقع أن يبحثا موضوع التهدئة في قطاع غزة وإمكانيات إعادة إعمار غزة وصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

وتأتي زيارة لبيد إلى القاهرة، وسط التوتر بين حركة حماس والجانب المصري، وتلويح حماس بخيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة، والتباطؤ في إعادة الإعمار، وتفاقم الأزمات الإنسانية.

ويلتقي لبيد في القاهرة مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي سيزور اسرائيل مرة أخرى نهاية الشهر الجاري لمتابعة الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

بودكاست عرب 48

#مصر
#إسرائيل
#غزة
#إيران
#السلطة الفلسطينية
#عبد الفتاح السيسي
#يائير لبيد
#تبادل أسرى

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النيابة تعلن أنها لن تستأنف على العقوبة المخففة على قاتل الأطرش
النيابة تعلن أنها لن تستأنف على العقوبة المخففة على قاتل الأطرش

2021-12-09

مسؤولون بوزارة الصحة ينتقدون بينيت لإيعازه بقيود على غير المتطعمين
مسؤولون بوزارة الصحة ينتقدون بينيت لإيعازه بقيود على غير المتطعمين

2021-12-09

مصدر أمني إسرائيلي: دلالات حرب مع إيران ليست واضحة للجميع
مصدر أمني إسرائيلي: دلالات حرب مع إيران ليست واضحة للجميع

2021-12-09

الأكثر قراءة

فيلم

فيلم "أميرة"... "توظيف سيّئ للفنّ يخدم الاحتلال"

2021-12-08
إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

2021-12-08
الهند: مقتل قائد الأركان و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

الهند: مقتل قائد الأركان و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

2021-12-08
حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

2021-12-08
اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

2021-12-08