بحث: التطعيم بالجرعة الثالثة يقلل خطر الوفاة بكورونا بنسبة 90%

أظهر بحث شامل أجري في صندوق المرضى "كلاليت"، ونُشر فجر اليوم الخميس، أن تلقي الذي تزيد أعمارهم عن 50 عاما للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا يقلل الوفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%، قياسا بالذين تلقوا جرعتي تطعيم فقط.

وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، بتشخيص 651 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 95,290 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 0.69%.

وأضافت الوزارة أن عدد مرضى كورونا النشطين حاليا 5971، يرقد 134 مريضا منهم في المستشفيات. وعدد المرضى بحالة خطيرة 96 بينهم 54 يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى 4,112,353 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,786,594 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 6,389,878 شخصا الجرعة الأولى.

ووفقا للبحث، فإن تلقي الجرعة الثالثة يقلل خطر الوفاة بكورونا بنسبة 94% لدى النساء فوق 50 عاما، وبنسبة 88% لدى الرجال في الفئة العمرية ذاتها. وشمل البحث 840 ألف مؤمَن في "كلاليت". ولم يتطرق البحث إلى متحورة "أوميكرون".

وأجرى البحث صندوق المرضى العام "كلاليت" بالتعاون مع كلية علوم الصحة في جامعة بن غوريون في بئر السبع والكلية الأكاديمية "سبّير"، ونُشر فجر اليوم في المجلة الطبية الرائدة New England Journal of Medicine.

ويعتبر هذا البحث من أوسع الأبحاث التي نُشرت في العالم، وفحص نجاعة الجرعة المعززة، الثالثة، في منع الوفاة إثر الإصابة بكورونا.

والاعتقاد السائد حاليا هو أن موجة كورونا الرابعة وتناقل عدوى متحورة دِلتا نجم بالاساس عن تراجع حماية اللقاحات لدى الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا قبل ستة أشهر أو أكثر، وإثر ذلك أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية بالتطعيم بالجرعة الثالثة بعد خمسة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وقال رئيس شعبة الطب في المجتمع في "كلاليت"، د. دورون نيتسر، إن "نتائج البحث تدل على أن الجرعة المعززة مرتبطة بشكل واضح بتقليل مخاطر الوفاة بكورونا، بما يشمل متحورة دلتا".