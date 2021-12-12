  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بينيت: "أوميكرون" تثير قلقا شديدا

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 14:01

بينيت: "أوميكرون" تثير قلقا شديدا
بينيت ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، متجهان لاجتماع الحكومة، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بتشخيص 223 إصابة بفيروس كورونا، أمس إثر إجراء 35,474 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 0.63%.

ويبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 5778، يرقد 145 منهم في المستشفيات، بينهم 100 مريض في حالة خطيرة و50 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات 8210 منذ بداية الجائحة.

ووفقا للوزارة، فإنه تم تشخيص 4169 إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي، بينما كان عدد الإصابات في الأسبوع الذي سبقه 3631، ما يعني ارتفاع الإصابات بكورونا بنسبة 15% تقريبا. وفي موازاة ذلك، انخفض معامل تناقل العدوى قليلا إلى 1.09، إلا أنه يدل على وجود انتشار للفيروس.

وتبين المعطيات وجود تراجع في الإقبال على تلقي التطعيم. فقد تلقى 36,321 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، الأسبوع الماضي، بينما كان قد تلقى 55,802 شخصا هذه الجرعة في الأسبوع الذي سبقه. وتلقى 23,813 شخصا الجرعة الثالثة، الأسبوع الماضي، فيما تلقى 25,420 شخصا هذه الجرعة في الأسبوع الذي سبقه.

وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، إلى متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون"، وقال إنه "مضى أسبوعان منذ اكتشافها، وأوميكرون تثير فعلا قلقا شديدا. حيث تدخل القارة الأوروبية فترة الأعياد تحت قيود ملموسة للغاية، وفي بعض الدول هناك إغلاقات أيضا، وفي ظل فقدان السيطرة على المرض". وادعى أن طفلين توفيا في بريطانيا إثر إصابتهما بالمتحورة الجديدة، لكن تبين أن هذا ليس صحيحا.

وأضاف أنه "بتنا ندرك بأن سلالة أوميكرون دخلت إسرائيل وموجودة فيها، لكن في الوقت الراهن، وبفضل الخطوات التي اتخذناها، ما زالت الأرقام منخفضة نسبيا". وهناك 55 إصابة بالمتحورة الجديدة، وفقا لبيان وزارة الصحة، مساء أمس.

وتابع بينيت أنه "أذا بقي مطار بن غوريون مفتوحا على مصراعيه، فإن الأرقام سترتفع بسرعة. بيد أن حماية الحدود ليست كافية. ولا بد من انتهاز كل يوم لتقديم مزيد من التطعيمات بكل بساطة".

وأشار بينيت إلى أنه "تتألف إستراتيجيتنا من مكونين اثنين: الأول هو تأجيل دخول سلالة أوميكرون إلى إسرائيل قدر الإمكان عبر ضبط الحدود، أما الثانية فتتمثل باستغلال هذه الأيام الثمينة لزيادة مناعة جميع مواطني إسرائيل والحقيقة مفادها أننا لا نتمتع حاليا بما يكفي من الحماية".

بودكاست عرب 48

#كورونا
#متحورة "أوميكرون"
#الصحة الإسرائيلية
#نفتالي بينيت

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو
الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو

2021-12-12

بينيت يزور الإمارات في ظل قلق إسرائيلي من تقارب أبو ظبي وطهران
بينيت يزور الإمارات في ظل قلق إسرائيلي من تقارب أبو ظبي وطهران

2021-12-12

كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها
كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

2021-12-12

الأكثر قراءة

ترامب: لم نحقق

ترامب: لم نحقق "صفقة" مع الفلسطينيين لأن نتنياهو لم يرد ذلك

2021-12-11
النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2021-12-11
حماس تستنكر

حماس تستنكر "حملة التضليل الإعلامي" في انفجار مخيم "برج الشمالي"

2021-12-11
المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

2021-12-11
غانتس:

غانتس: "أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني"

2021-12-11