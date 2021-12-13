الجيش الأميركي يرفض طلبا إسرائيليا بتبكير تسليم طائرتي تزويد وقود

رفضت الولايات المتحدة طلبا قدمته إسرائيل بتبكير تسليمها طائرتي تزويد وقود، من بين أربع طائرات كهذه أبرمت صفقة بشأنها، وذلك في إطار رفع إسرائيل جهوزيتها لشن هجوم ضد إيران، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

وقدمت إسرائيل الطلب للجيش الأميركي، وعلى خلفية زيارة وزير الأمن، بيني غانتس، لواشنطن والتقارير التي ترددت حول تدريبات عسكرية أميركية – إسرائيلية مشتركة تحاكي هجوما ضد إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن تدريبات كهذه جرت في الماضي.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح قد صادقت على شراء أربع طائرات تزويد وقود من طراز KC-46، التي يصل مداها إلى 11 ألف كيلومتر، وقادرة على البقاء في الجو لمدة 11 – 12 ساعة. وبإمكان هذه الطائرة تزويد عشرات الطائرات المقاتلة في الجو.

وأضافت الصحيفة أن "هذه الطائرات هامة لتنفيذ مهمة مهاجمة إيران". ووفقا للاتفاق على صفقة شرائها، فإنه يتوقع أن تبدأ إسرائيل بتسلمها بعد أربع سنوات على الأقل، لتستبدل طائرات مشابهة قديمة يزيد عمرها على 50 عاما.

وفشل ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي في إقناع نظرائهم الأميركيين بتبكير تسليم طائرتي تزويد الوقود، وذلك في إطار الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران. ويأملون في الجيش الإسرائيلي بأن يتمكنوا من إقناع الأميركيين بذلك خلال العام المقبل، بحسب الصحيفة.

يشار إلى أنه تعين على الحكومة الإسرائيلية رصد ميزانية لهذه الصفقة قبل سنتين، بعد المصادقة عليها أثناء ولاية أفيغدور ليبرمان كوزير للأمن، وغادي آيزنكوت كرئيس لأركان الجيش. إلا أن الحكومة لم ترصد الميزانية المطلوبة بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل وعدم تشكيل حكومة مستقرة لمدة عامين، ولم تجتمع اللجنة الوزارية لشؤون التسلح خلال فترة الأزمة كلها.

وبحسب الصحيفة، فإن سلاح الجو الإسرائيلي يحتاج إلى طائرات كهذه جديدة من أجل شن هجوم ضد إيران، وذلك بسبب المسافة الكبيرة، التي تزيد عن ألف كيلومتر في كل اتجاه بين إسرائيل وإيران. وألمحت الصحيفة إلى أنه من دون هذه الطائرات لن يكون بالإمكان تنفيذ هجوم كهذا.

وصعّد الجيش الإسرائيلي من استعداداته لهجوم محتمل ضد إيران، بحسب تقارير إسرائيلية، ويضع سلاح الجو خططا مفصلة ومعدلة. وأعلن غانتس خلال زيارته إلى واشنطن أنه ابلغ الأميركيين بأنه أوعز بالاستعداد لهجوم ضد إيران، فيما تعارض الإدارة الأميركية ذلك، كما يشكك مسؤولون أمنيون إسرائيليون بنجاح هجوم كهذا في عرقلة البرنامج النووي الإيراني، ويحذرون من انه سيؤدي إلى حرب.