لائحة اتهام ضد فلسطيني تنسب له تنفيذ عملية طعن في يافا

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد الشاب محمد بني عودة (18 عاما) من قرية طمون قضاء جنين، نسبت إليه تنفيذ عملية طعن في يافا، الشهر الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن بني عودة "قرر قتل يهود لكونهم يهودا من خلال دافع قومي – أيديولوجي".

وتابعة لائحة الاتهام أن بني عودة تزود بسكين، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ودخل إلى إسرائيل بصورة غير قانونية ووصل إلى يافا "بهدف قتل يهود... وشاهد زوجين يسيران في شارع بات يام في المدينة، واقترب من ظهر الرجل وطعنه في ظهره".

وأضافت لائحة الاتهام أن "الرجل حاول الدفاع عن نفسه لكن بني عودة لم يتوقف واستمر في طعنه في صدره وذراعه بهدف التسبب بموته. وبعد ذلك، هرب بني عودة من المكان واختبأ في مسجد إلى حين اعتقاله". وأصيب الرجل بجروح متوسطة من جراء الطعن.

وطلبت النيابة اعتقال بني عودة غلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، ونسبت له مخالفة الدخول إلى إسرائيل والمكوث فيها بشكل مخالف للقانون.

يشار إلى أنه في اليوم نفسه لعملية الطعن، استشهد فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة، في منطقة باب السلسلة في القدس القديمة. والقتيل هو إلياهو كاي (26 عاما) من مستوطنة "موديعين" ويعمل مرشدا في باحة حائط البراق. وهاجر مؤخرا إلى إسرائيل من جنوب أفريقيا.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، لائحتي اتهام ضد حسين بياري (30 عاما) من سكان يافا ومحمود أحمد (33 عاما) من سكان خان يونس في قطاع غزة، نسبت إليهما التخابر مع حركة حماس "وارتكاب مخالفات أمنية خطيرة"، بحسب بيان لجهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك).