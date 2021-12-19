كورونا بالبلاد: 372 إصابة جديدة وتحذيرات من موجة خامسة

شخصت 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تزداد التحذيرات من تفشي المتحورة الجديدة "أوميكرون"، في وقت تناقش الحكومة الإسرائيلية الإجراءات المشددة للحد من تفشي الفيروس وإمكانية توسيع دائرة الدول الحمراء.

وبظل تفشي "أوميكرون"، دعا وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، كل مواطن لم يأخذ التطعيم ضد كورونا، إلى القيام بذلك، وحذر من مغبة التفشي السريع للمتحورة الجديدة، وخشية من موجة خامسة لكورونا.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، شخصت إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات النشطة إلى 6772 إصابة، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات 1354929، بينما إجمالي وفيات كورونا 8232 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع تفشي الفيروس، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا، حيث تم أخذ 40767 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 1.05% منها موجبة، بينما يواصل معامل تناقل العدوى الارتفاع وبلغ 1.14.

وخلال الأسبوع الأخير، تم تشخيص 4864 إصابة جديدة بكورونا، بينها 23 إصابة بحالة خطيرة، فيما سجلت 8 وفيات جراء كورونا.

ومع الارتفاع في نتائج الفحوصات الموجبة، ارتفعت الحالات التي تم تسريرها، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 131 مصابا، بينهم 81 بحالة خطيرة، و39 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وبلغ إجمالي من حصل على الجرعة الأولى 6446980، بينما حصل على الجرعة الثانية 5823587، وبلغ من حصل على الجرعة الثالثة 4152521.

وفي ظل الحالة الوبائية التي تعيشها البلاد، وسعيا لمنع تفشي المتحورة الجديدة وتجنب الإجراءات المشددة، تناقش الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الإجراءات للحد من تفشي "أوميكرون"، وكذلك توسيع دائرة الدول المدرجة ضمن القائمة الحمراء، حيث منن المتوقع إدراج أميركا والمزيد من الدول الأوروبية ضمن القائمة التي يحظر على المواطنين في البلاد السفر إليها.

كما يناقش الوزراء إمكانية فرض الشارة البنفسجية الأكثر تشددا في المجمعات التجارية مما سيؤدي إلى تقليص عدد الزائرين، وذلك بعد أن تراجعت الحكومة عن قرار فرض الشارة الخضراء.

وتناقش الحكومة أيضا حملة تطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات إلى 11، وسبل تشجيع الحملة وتوسيعها، حيث سيطل رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، من الوزراء المشاركة في الحملة لتشجيع وحث أولياء أمور الطلاب على إحضار أولادهم الأطفال إلى صناديق المرضى لتلقي اللقاح ضد كورونا.