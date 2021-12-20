غانتس: سنوسع العمليات العلنية والسرية ضد إيران

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن العمليات العلنية والسرية ضد إيران ستتسع في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه ليست بحوزة إيران أورق مساومة قوية وحقيقية بمفاوضات فيينا، داعيا إلى تخطي إستراتيجية المماطلة التي تعتمدها إيران بغرض كسب الوقت.

وردت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خلال مداولات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حيث ناقشت اللجنة المستجدات في الملف النووي الإيراني، واحتمال عودة أميركا للاتفاق النووي، وكذلك تصاعد العمليات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات والهجمات الإرهابية للمستوطنين على الفلسطينيين.

وتطرق غانتس في بداية الجلسة إلى الملف النووي الإيراني وزيارته التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية، قائلا إن "الوضع الداخلي في إيران بمثابة فرصة للعالم، فإيران ليست دولة عظمى، حيث يعاني مواطنوها من وضع اقتصادي صعب، إذ تراجع استثمارها في التنمية إلى النصف بالعقد الأخير، وتعاني من مشاكل داخلية وخارجية كثيرة".

وأضاف غانتس "يدرك قادة النظام الإيراني وضعهم جيدا، وبالتالي، تدخل إيران في مفاوضات دون أوراق مساومة حقيقية، وعليه من الممكن والضروري كسر إستراتيجية إيران بالمماطلة لكسب الوقت. إننا نعمل على تعميق التعاون الدولي، وأنا متأكد أنه قريبا سيتم توسيع العمليات العلنية والسرية، باستخدام وسائل متنوعة".

في الوقت نفسه، قال وزير الأمن الإسرائيلي "على مدار العام ونصف العام الماضيين، انشغلنا وكرسنا جهودنا لبناء القوة العسكرية، وشراء آليات ومعدات عسكرية جديدة من شأنها الحفاظ على التفوق الأمني ​​لإسرائيل في المنطقة لتتمكن من مواجهة جميع التهديدات".

وحول العمليات المسلحة وتصاعد التوتر في الضفة الغربية، قال وزير الأمن الإسرائيلي "بظل مواجهة التحذيرات المتزايدة بالأسابيع الأخيرة، قمنا بعمليات استباقية واسعة النطاق، حدت من القدرات والنوايا".

وأضاف "سنستمر بهذه العمليات والحملات، وسنكثف من قوات الجيش بالميدان لوقف العمليات الإرهابية، وسنفرض ثمنا على كل من يحاول التحريض على العنف. سوف ننشط قبالة أي محاولة من قبل حماس للمساس بالمواطنين الإسرائيليين أو أن تصبح أقوى".

أما بما يتعلق بالهجمات والاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين بالضفة، قال غانتس "شهدنا اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك إلحاق الأذى الجسدي والمساس بالممتلكات وإلحاق الأضرار بها، فهذه الأحداث لن نقبلها ولن نتسامح معها سنواصل العمل للحفاظ على القانون والنظام "، على حد زعمه.