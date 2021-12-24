الصحّة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا بـ78% عن الأسبوع الماضي

أصيب 1482 شخصًا بفيروس كورونا، أمس الخميس، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيلية، اليوم، الجمعة.

ووصلت نسبة الإصابات إلى نسبة الفحوصات 1.4%، في ارتفاع عن الأيام الماضية.

وسجّل الأيام الخمسة الماضية (الأحد حتى الخميس) 6455 إصابة جديدة بالفيروس، ما يعني ارتفاعًا بنسبة 78.5% عن الفترة ذاتها من الأسبوع الماضي.

ولم يرتفع عدد الحالات الخطيرة بالوتيرة ذاتها، وبقي عند 88.

وتشير معطيات وزارة الصحّة إلى أن أكثر من 80% من الحالات الخطيرة هي لأشخاص لم يحصلوا على أيّ جرعة من اللقاح؛ أمّا في الحالات الخطيرة التي تقلّ أعمار أصحابها عن 60 عامًا فنسبة غير الحاصلين على أي جرعة هي 93%.

وارتفع عدد الوفيات جراء كورونا، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى 8241 منذ آذار/مارس 2020.

وأمس، الخميس، حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، من أن الإصابات بفيروس كورونا ستتضاعف في البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تسجل الإصابات "معدلات قياسية خلال أسبوع إلى 10 أيام".

ووردت تحذيرات رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال المشاورات في جلسات مغلقة بشأن الإجراءات والتقييدات للحد من تفشي طفرة أوميكرون الجديدة وتجنب الإغلاق.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله إنّ "تفشي المتحورة الجديدة سيصل ذروته في البلاد، وسيكون ذلك لفترة قصيرة، لكن سنسجل أرقاما جنونية ومعدلات قياسية بالإصابات".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية ارتفاع العدوى ومعدل الإصابة بكورونا، وعادت إلى مستويات ما قبل الجرعة المعزّزة الثالثة من اللقاح.