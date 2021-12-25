الصحة الإسرائيلية: 1775 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الاحالات الخطيرة

أصيب 1775 شخصًا جديدا بفيروس كورونا، بين الجمعة والسبت، وفق معطيات صدرت عن وزارة الصحّة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.

ووقفت نسبة الإصابات إلى نسبة الفحوصات عند 1.4%، بعد أن تم تسجيل إصابة 1482 شخصًا بفيروس كورونا، يوم الخميس، بحسب معطيات الوزارة مساء الجمعة.

واترفعت الحالات المصنّفة بالخطيرة إلى 90 بعد أن كانت يوم أمس الجمعة 88، وكلهم خاضعون للعلاج في المستشفيات.

وانتشر فيروس كورونا في بيت للمسنين في مركز البلاد، تم تشخيص 25 إصابة ومن بينهم 5 من طواقم العمل، وأشار تقرير صحافي إنه احتمال كبير بأنهم أُصيبوا بالمتحورة أوميكرون.

ولم تُسجل حالات وفاة جديدة، إذ وقف عدد الوفيات جراء كورونا، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، عند 8241 منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد آذار/مارس 2020.

وكان قد حذّر، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم الخميس، من أن الإصابات بفيروس كورونا ستتضاعف في البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تسجل الإصابات "معدلات قياسية خلال أسبوع إلى 10 أيام".

ووردت تحذيرات رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال المشاورات في جلسات مغلقة بشأن الإجراءات والتقييدات للحد من تفشي طفرة أوميكرون الجديدة وتجنب الإغلاق.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله إنّ "تفشي المتحورة الجديدة سيصل ذروته في البلاد، وسيكون ذلك لفترة قصيرة، لكن سنسجل أرقاما جنونية ومعدلات قياسية بالإصابات".