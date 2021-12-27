  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 12:13

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون
المستوطنون بحماية جيش الاحتلال (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، اليوم الإثنين، إنه بدأ يخضع لحراسة شخصية في أعقاب تهديدات له من جانب يهود، بعدما تحدث عن "عنف المستوطنين" وأثار حفيظة اليمين الإسرائيلي.

وكتب بار ليف في "تويتر" أنه "منذ صباح اليوم أصبحت أخضع لحراسة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. وسُئلت خلال نصف السنة الأخيرة أكثر من مرة في مناسبات مختلفة ’ألست محروسا؟’، وأجبت بسرور ’أني لست مهددا’".

وأضاف بار ليف أنه "أمِلت في أعقاب كفاحي الحازم ضد عائلات إجرامية عربية ألا تحين الساعة بأن تهددني إحداها شخصيا. وفعلا، أنا لست مهددا من جانب مجرمين عرب – أنا مهدد من جانب يهود إسرائيليين".

وكان بار ليف قد نشر تغريدة، قبل أسبوعين، كتب فيها إنه خلال لقائه مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولند، سألته الأخيرة عن اعتداءات المستوطنين، التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة، "وكيف بالإمكان خفض التوتر وتعزيز السلطة الفلسطينية". وقالت إن وزارة الخارجية الأميركية تتابع اعتداءات المستوطنين.

وأضاف بار ليف أنه ردا على سؤالها حول كيف بالإمكان مواجهة اعتداءات المستوطنين، قال إن إسرائيل "تنظر بخطورة إلى العنف من جانب المستوطنين" وأنه يعمل سوية مع وزارة الأمن من أجل "اجتثاث هذه الظاهرة".

وأثار رده على المسؤولة الأميركية غضب اليمين في الحكومة والمحارضة الإسرائيلية. وعقب بار ليف على ذلك بالقول "إنني أفهم فعلا أنه يصعب على بعضكم أن توضع مرآة مقابل وجهكم تظهر أن عنف مستوطنين متطرفين يتجاوز العالم كله وأن حكومات أجنبية مهتمة بهذا الموضوع. وأنصح من يواجه صعوبة حيال ذلك بأن يشرب كأس ماء".

وادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية هي "ظواهر هامشية موجودة في جميع فئات الجمهور، لكن يحظر علينا أن نعمم على جمهور كامل، ويجب مواجهة ذلك بكافة الوسائل"، لكنه ادعى أن "المستوطنين يعانون من العنف والإرهاب، يوميا. وهم السور الواقي لجميعنا وعلينا تعزيزهم ودعمهم، بالأقوال والأفعال".

وكتبت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، في "تويتر" مخاطبة بار ليف أنه "ارتبكت الأمور عليك، فالمستوطنين هم ملح الأرض، ويواصلون طريق الطلائع من المرج والجبل. والعنف الذي ينبغي أن يزعزعنا هو عشرات حالات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على اليهود والتي تحدث يوميا، فقط لأنهم يهود، وهذا كله بتشجيع ودعم السلطة الفلسطينية، وأنصحك بالتحدث عن هذا العنف مع السيدة نولند".

واعتبر رئيس كتلة الصهيونية الدينية، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، مخاطبا بار ليف في "تويتر" أيضا، أنه "عفوا على الفظاظة، لكنك ببساطة شخص حقير". وزعم أن "مئات آلاف المستوطنين الأبطال يواجهون الإرهاب يوميا ودفعوا الثمن بدماء عزيزة وأنت تسفك دمهم بوقاحة وتشارك حملة كاذبة ومعادية للسامية تشوه صورتهم كي تتظاهر بالتنور وأن تعجب مجموعة منافقين. اخجل من نفسك أيها الرجل الصغير. وأشكر أييليت شاكيد التي بفضلها أصبحت وزيرا".

وانضم رئيس القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، إلى جوقة اليمين الإسرائيلي في الدفاع عن إرهاب المستوطنين، في أعقاب أقوال بار ليف. واستنكر عباس أقوال بار ليف، زاعما أنه "يحظر التعميم تجاه أي جمهور، لا المستوطنين ولا الحريديين ولا العرب".

بودكاست عرب 48

#اعتداءات المستوطنين
#فلسطينيون
#عومير بار ليف
#حراسة شخصية

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لبيد يكرر تهديدات إسرائيل: سنعمل لوحدنا ضد إيران
لبيد يكرر تهديدات إسرائيل: سنعمل لوحدنا ضد إيران

2021-12-27

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 1760 إصابة بكورونا أمس ونصفهم بـ"أوميكرون"
الصحة الإسرائيلية: تسجيل 1760 إصابة بكورونا أمس ونصفهم بـ"أوميكرون"

2021-12-27

سريان قيود كورونا بالمجمعات التجارية والتعليم عن بعد بالبلدات الحمراء
سريان قيود كورونا بالمجمعات التجارية والتعليم عن بعد بالبلدات الحمراء

2021-12-27

الأكثر قراءة

قتيلة في انفجار سيارة بالرملة

قتيلة في انفجار سيارة بالرملة

2021-12-26
حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة

حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة

2021-12-26
إسرائيل تخطط لتسهيلات لسكان غزة لمنع تصعيد أمني

إسرائيل تخطط لتسهيلات لسكان غزة لمنع تصعيد أمني

2021-12-26

"مستعربون" يقتحمون ترابين الصانع بالنقب: إطلاق نار واعتداء على مواطنين

2021-12-26
إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021-12-26