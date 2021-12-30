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دواء كورونا يصل البلاد

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 16:20

دواء كورونا يصل البلاد
(مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

وصلت الدفعة الأولى من دواء كورونا الذي تنتجه شركة "فايزر"، اليوم، الخميس، إلى البلاد.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنّ وصول الدواء "بشرى هامّة، وتبرّع كبير لحقيبة أدواتنا لمكافحة الجائحة"، وتابع "لدينا دواء، لكن يفضّل، طبعًا، على احتياجها. لذلك، من المناسب التطّعم".

والأحد الماضي، صادقت وزارة الصحة الإسرائيلية على الاستخدام الطارئ لعقار "باكسلوفيد" (Paxlovid) المضاد للفيروسات لعلاج كورونا، الذي تنتجه شركة "فايزر" الأميركية.

وذكرت الوزارة أن الدواء يمنع نشاط إنزيم البروتياز، الذي ينشط في عملية تكاثر الفيروس في الجسم.

وأوضحت أن Paxlovid هو دواء مضاد للفيروسات يُعطى على شكل أقراص، ويستهدف مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات كورونا. من بداية ظهور الأعراض.

وعقار "فايزر" مخصص للعلاج المنزل (عن طريق الفم)، ويجب أن يعطى للمريض لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام من بداية ظهور الأعراض؛ مؤكدة أن مدة العلاج تستمر لـ5 أيام كحد أقصى.

والعقار "باكسلوفيد" وسيلة أسرع وأرخص لعلاج حالات العدوى المبكرة بكوفيد-19، بالرغم من أن الإمدادات الأولية ستكون محدودة للغاية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) قد أجازت الاستخدام الطارئ لأقراص عقار شركة "فايزر"، وأوضحت FDA أن هذه الأقراص يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.

وقالت المسؤولة في هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، باتريسيا كافازوني في بيان: "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة".

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#فيروس كورونا
#دواء كورونا
#علاج كورونا
#فايزر

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