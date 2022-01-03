الصحة الإسرائيلية: 6562 إصابة جديدة بكورونا ومعامل تناقل العدوى 1.88

شخصت 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الأحد، فيما واصلت الفحوصات لاكتشاف كورونا بالارتفاع، في وقت بلغ معامل تناقل العدوى (R)، 1.88، وهي معدلات قياسية تسجل لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا شخصت 2304 إصابات جديدة بالفيروس لترتفع الحالات النشطة إلى 37675 حالة نشطة، بينما بلغ إجمالي الإصابات التي شخصت 1399630 إصابة، وبلغ إجمالي وفيات كورونا، 8244 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس بالبلاد في آذار/مارس 2020.

ومع انتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون"، وسعت وزارة الصحة من دائرة فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 136356 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 4.83% منها موجبة، وهو أعلى معدل يسجل منذ أيلول الماضي.

وفي ظل الحالة الوبائية، واصلت الإصابات الخطيرة بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 203، بينهم 110 بحالة خطيرة و35 مصابا تم ربطها في أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يخضع 34 مصابا للرعاية الطبية بالحجر الصحي الفندقي.

وشخصت في الأسبوع الماضي 31644 إصابة جديدة بكورونا، بمعدل يومي يصل إلى 4520 إصابة، وأظهرت النتائج الارتفاع بنسبة 221% في عدد الإصابات التي تم تشخصها مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

يأتي ذلك، فيما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء الأحد، المصادقة على جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمن يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر، وللطواقم الطبية. كما تقرر إعفاء متلقي اللقاح الذين تبلغ أعمارهم الخامسة فما فوق، من الخضوع للحجر.

حذر رئيس الحكومة، من أن البلاد ستشهد قريبا عشرات الآلاف من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد يوميا، فيما شكك منسق كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور سلمان زرقا، في جدوى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الجائحة، في ظل "الانتشار السريع" للمتحورة "أوميكرون".