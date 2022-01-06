الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات 16115 إصابة جديدة بكورونا

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في البلاد، فيما تم تشخيص 16115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، علما أن عدد إصابات كورونا أمس، الأعلى منذ بداية الجائحة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وقال مستشفى "سوروكا" في بئر السبع في بيان، اليوم، إن طفلين في السادسة من عمرهما توفيا من جراء إصابتهما بكورونا. وأشار المستشفى إلى أن الطفلين كان يعانيان من أمراض مزمنة خطيرة ومعقدة، وأن وضعهما تدهور في الأيام الأخيرة.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا سجلت 3701 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات النشطة 72034 إصابة.

وبلغ ألإجمالي التراكمي للإصابات 1440771، بينما سجلت 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضي، لترتفع وفيات كورونا إلى 8253 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

يأتي ذلك، فيما واصل الارتفاع المتدرج بالإصابات التي بحاجة لتسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 307، بينهم 134 مصابا بحالة خطيرة، فيما تم ربط 41 مصابا في أجهزة التنفس الاصطناعي. في وقت بلغ معامل تناقل العدوى (R)، 1.99.

ومع استمرار الارتفاع في الحالات الخطيرة التي بحاجة لرعاية طبية وتفشي المتحورة الجديدة "أوميكرون"، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة بإجراء فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 206258 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 7.89% منها موجبة.

وأظهرت إحصاءات الصحة، أن الأسبوع الأخير سجل معدل إصابات قياسية، حيث تم خلال 7 أيام الأخيرة تشخيص 61 080 إصابة جديدة بالفيروس بارتفاع بنسبة 276.6%، بينها 99 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 65%، فيما سجلت 7 وفيات بارتفاع بنسبة 16.7%، مقارنة بالأسبوع الماضي.

ومع تفشي الفيروس، تدخل إلى حيز التنفيذ عند منتصف الليل التعليمات الجديدة لوزارة الصحة الإسرائيلية فيما يخص إجراء فحوصات كورونا ، وبموجب هذه التعليمات يطلب من المواطنين من جيل الـ60 وما فوق أو من ينتمي إلى الشريحة الأكثر عرضة للخطر بإجراء فحص كورونا، في حال مخالطتهم مصابا بالفيروس.

ووفقا للتعليمات، فإن من لا ينتمي لهاتين الفئتين يطلب منهم الخضوع لفحص كورونا سريع، وإذا كانت النتيجة سلبية سيتم الإعفاء من الحجر الصحي.

أما من أظهرت الفحوصات أن النتيجة موجبة، عليه الخضوع لفحص آخر في عيادة طبية، وإذا جاءت نتيجة هذا الفحص سلبية، عليه الخضوع للحجر الصحي لمدة 7 أيام، بينما في حال كانت النتيجة موجبة يلزم الشخص بالحجر الصحي لمدة 10 أيام، وبعد ذلك ملزم بالحصول على تصريح من طبيب للخروج من الحجر الصحي.