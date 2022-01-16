  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لتشجيع زيارة اليهود لحائط البراق

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 19:22

الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لتشجيع زيارة اليهود لحائط البراق
صلوات تلمودية في باحة حائط البراق (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة خمسية لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات اليهودية الاستيطانية لحائط البراق التابع للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بقيمة 110 ملايين شيكل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ("واينت") أن الغرض من الخطة التي قدمها رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، "هو مواصلة زخم التنمية والعمل الجاري هناك، وتوفير الاستجابة المطلوبة لزيارات الطلاب والمهاجرين والجنود".

كما تشمل خطة تطوير حائط البراق بحسب المصدر ذاته: "تطوير برامج تربوية جديدة (لتعزيز ربط علاقة اليهود مع المكان)، وتعزيز البنية التحتية وخدمات النقل والارتقاء بها ووضع وسائل جديدة لتسهيل الوصول إلى الحائط الغربي (حائط البراق) من خلال منصات تكنولوجية جديدة".

ويؤكد الفلسطينيون ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن حائط وساحة البراق، التي تسيطر عليها سبطات الاحتلال الإسرائيلية، وتطلق عليها اسم حائط المبكى والحائط الغربي، هي أرض وقف إسلامي، وجزء من المسجد الأقصى.

وسارعت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان وإقامة مشاريع التهويد في مدينة القدس الشرقية وخاصة البلدة القديمة، وفق جهات فلسطينية رسمية وأهلية ومصادر مقدسية محلية.

وأواخر حزيران/ يونيو 2020، أدانت الخارجية الأردنية، قرارا إسرائيليا ببناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس بحائط البراق.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أن مشروع بناء المصعد "يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)".

ودائرة أوقاف القدس الأردنية، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل عام 1967.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد صادقت في العام 2018، بضعط من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، على خطّة لتوسعة "الساحة المختلطة" في الجانب المحتلّ من حائط البراق؛ تشمل توسعة الطريق المؤدي إليها وتركيب لوازم عبور ذوي الاحتياجات الخاصّة.

وأقيمت الساحة المختلطة في حائط البراق، المسمّى في الديانة اليهوديّة "حائط المبكى" عام 2016، في مسعى من قبل حكومة الاحتلال إلى الفصل بين المصلّين الأرثوذكسيين، الذين يحرمون اختلاط النساء بالرجال أثناء الصلاة، وبين المصلّين الإصلاحيين والمحافظين، الذين أُنشئت لهم الساحة، بالإضافة إلى إمكانية أن تصلي النساء فيها.

وحينها، أنهى إنشاء الساحة المختلطة انقساما في الأوساط الدينيّة الإسرائيلية عمره أكثر من ربع قرن حول إن كان يحقّ للنساء الصلاة في ساحة حائط البراق، كما أن مثّل اعترافًا رسميًا، لأول مرّة، بالقادة الإصلاحيين والمحافظين في التيار الديني.

بودكاست عرب 48

#حائط البراق
#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة
أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

2022-01-16

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة الإصابات الخطيرة بكورونا إلى 436 حالة
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة الإصابات الخطيرة بكورونا إلى 436 حالة

2022-01-16

اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على قانون المعارضة لمنع لم الشمل
اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على قانون المعارضة لمنع لم الشمل

2022-01-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: انخفاض آخر في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض آخر في درجات الحرارة

2022-01-15
للمرة الثانية خلال أشهر: طائرة حفتر تحط في مطار بن غوريون

للمرة الثانية خلال أشهر: طائرة حفتر تحط في مطار بن غوريون

2022-01-15
الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2022-01-15
العثور على جثة عليها آثار طعن في النقب

العثور على جثة عليها آثار طعن في النقب

2022-01-15
أسطورة اليونايتد: لا يمكن مقارنة ميسي بصلاح المدمر!

أسطورة اليونايتد: لا يمكن مقارنة ميسي بصلاح المدمر!

2022-01-15