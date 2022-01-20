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إطلاق نار على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 11:40

إطلاق نار على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام
(توضيحية - تصوير "نجمة داود الحمراء")
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك اليوم، الخميس، أنه سيتم تقديم لوائح اتهام ضد ثلاثة أشخاص من سكان مدينة بات يام، بارتكاب جريمة إطلاق نار على مواطنين عربيين وشابتين يهوديتين في حديقة عامة في مدينة يافا، قبل نحو شهرين.

وأصيبت إحدى الشابتين (20 عاما)، وهي من سكان تل أبيب، بجروح في جريمة إطلاق النار وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. واستخدم المجرمون سلاحا من صنع يدوي.

وستُقدم لوائح الاتهام إثر تحقيق سري، وتصف الشرطة والشاباك الجريمة بأنها "قومية".

وقالت الشرطة إنه قبل تنفيذ الجريمة، سمع الأشخاص الثلاثة وامرأة أخرى محادثة باللغة العربية، وتوجهوا إلى الضحايا وسألوهم إذا كانت أمورهم تسير بشكل جيد. ورد الضحايا بالإيجاب، وغادر المجرمون الحديقة. وأضافت الشرطة أن المجرمين عادوا إلى الحديقة، بعد دقائق معدودة، وأطلقوا النار باتجاه المواطنين العربيين والشابتين.

واعتقلت الشرطة، بداية الشهر الحالي، ثلاثة من بين المشتبهين وهم امرأة في العشرين من عمرها ورجلان، 22 عاما و24 عاما. والأسبوع الماضي تم اعتقال المشتبه الرابع (21 عاما)، وضُبط بحوزته سلاح أوتوماتيكي من صنع يدوي.

وجاء في بيان للشرطة أنه "جرى تمديد اعتقال المشتبهين من حين إلى آخر، وتم تقديم تصريح ادعاء ضدهم، يوم الثلاثاء الماضي. وجرى تمديد اعتقالهم حتى يوم (غد) الجمعة من أجل تقديم لائحة اتهام في مخالفات خطيرة، تشمل محاولة القتل واستخدام سلاح. ويتوقع إجراء جلسة استماع ضد المشتبهة الرابعة قبل تقديم لائحة اتهام".

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#يافا
#إطلاق نار
#لوائح اتهام

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